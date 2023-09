FamilyWall: a melhor app para uma boa organização familiar

Com as aulas à porta, novas atividades, com horários diferentes em diferentes dias, compras para fazer… o verdadeiro caos que é o mês de setembro, há que fazer os possíveis para que nada falhe. E se há um smartphone para cada membro da família, porque não tirar partido disso?

A app FamilyWall está disponível para Android e iOS de forma gratuita por 30 dias, sendo que a assinatura mensal é de 4,99 € por mês. Mas o que é que poderá valer 5 €?

Para quem valoriza a organização pode ser este o preço. A aplicação FamilyWall apresenta-se como a “maneira mais fácil de organizar sua vida familiar e manter toda a gente informada”.

O que tem o FamilyWall para oferecer?

Entre muitas opções, o FamilyWall disponibiliza calendário partilhado, listas de compras e de supermercado, um gestor de finanças, localizador da família, álbum de fotos/vídeos, um até um chat seguro e mais privado.

Dentro do calendário partilhado, poderá adicionar eventos para toda a família, criar lembretes, sendo que a versão premium permite mesmo importar os seus calendários da Google ou Outlook.

Tem a lista de tarefas onde podem ser atribuídas tarefas a diferentes membros da família, por exemplo. As listas de compras são outra das opções.

Para que não perca os seus filhos de “vista” existe o recurso de localização que pode ser consultado para saber onde andam ou então ser notificado sempre que chegam a um lugar específico.

O serviço de mensagens também é interessante, podendo este ser usado para todas as comunicações entre a família.

Para partilha de fotos e vídeos existe também uma galeria partilhada e ainda uma lista onde podem ser partilhados contactos de acesso mais frequente ou urgente, acessíveis a qualquer pessoa da família.

Estas são apenas algumas das opções disponíveis dentro da app, mas existem mais. Aproveite o mês gratuito para testar com toda a família.