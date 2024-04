Google lança a primeira atualização para resolver problemas no Android 15

A Google tem o Android 15 a ser desenvolvido, com 3 versões já lançadas para serem avaliadas pelos programadores. Estas, a cada versão, estão mais maduras e com novidades. Agora, e para resolver um problema grande da última versão de testes, a Google lançou a primeira atualização do Android 15.

A primeira atualização do Android 15

Foi há poucas horas que a Google lançou para os utilizadores dos seus smartphones Pixel uma atualização. Esta não é dirigida a todos, mas sim apenas aos que estão a testar a próxima grande atualização do sistema. Marcada como Android 15 Beta 1.1, esta vem resolver alguns problemas já conhecidos.

O primeiro é um dos mais importantes sendo detetado poucas horas depois do lançamento da primeira versão beta do Android 15. Esta surgiu há 2 semanas e tinha uma falha no NFC, que simplesmente não funcionava, sem qualquer explicação ou razão identificada para esse comportamento.

Outra situação agora resolvida está nas Opções de programador, que fechava de forma aleatória, impedindo a sua utilização. Com a nova atualização esse comportamento fica resolvido e os utilizadores podem voltar a usar esta área privilegiada das definições do Android.

Google resolve mais problemas dos Pixel

Também todos os que estavam com problemas em instalar a versão Beta do Android 15 têm uma novidade presente. Este erro que trazia sempre o Android 14 fica resolvido e agora a nova versão pode finalmente ser instalada nestes smartphones Pixel que não o conseguiam.

Por fim, e para todos os que tinham problemas com o recorte de texto ao tentar imprimir, a Google traz também uma solução. Este erro foi tratado e os utilizadores podem agora imprimir no Android sem qualquer problema ou situação anormal detetada.

Esta atualização já está disponível para instalação, bastando procurá-la dentro das definições do Android. A nova versão do Android 15 é muito pequena em tamanho, mas demorará algum tempo a ser instalada. Após este processo, o Android 15 Beta 1.1 fica pronto a ser usado, com todas as suas correções.