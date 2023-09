Ainda que aposte forte nas atualizações do seu sistema operativo, as grandes novidades do Android têm chegado nas melhorias colocadas nos Google Play Services. Estas chegam mensalmente e sempre com melhorias. A novidade é que estas podem ser colocadas em pausa, ainda que Google não o recomende.

Apesar de muitos acharem que apenas nas novas versões do Android existem mudanças e novidades, a verdade é que todos os meses a gigante das pesquisas traz melhorias. As atualizações dos Play Services no Android são uma forma que a Google encontrou para renovar muito do que oferece.

Estas novas versões não se limitam à loja de apps do Android, mas vão mais longe e corrigem problemas do próprio sistema ou trazem novidades. Claro que são muito discretas e limitadas, mas podem até focar-se em apps que precisam de renovações.

Foi isso que aconteceu agora, com uma novidade focada nos próprios Play Services do Android. Estes passam a ter a possibilidade de serem congelados e colocados em pausa, com recurso a uma nova opção. Assim, o utilizador do sistema da Google decide como e quando estas atualizações podem acontecer.

Esta pode ser encontrada na área das definições dedicada à Google, estando escondida no menu principal desta área. Basta abrir esta nova opção e desativar as atualizações dos Play Services do Android.

Ainda que exista esta possibilidade, a Google não recomeça aos utilizadores do seu sistema que o façam. Os alertas não demoram a surgir e mostram o que os utilizadores perdem de imediato se desativarem esta opção de atualização automática.

Este cenário deverá ser bem ponderado pelos utilizadores do Android, sob pena de o próprio sistema ter problemas em ser usado. A somar a isso perdem acesso a muitas correções de segurança e a melhorias das apps presentes. Curiosamente, e caso seja urgente, a Google pode simplesmente passar por cima desta opção e aplicar as atualizações necessárias ao Android.