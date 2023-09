O Spotify está a munir-se de ferramentas e funcionalidades que colocam este serviço de streaming em destaque. Agora, a gigante do streaming revelou uma novidade que traduzirá os podcasts que tem disponíveis. A grande diferença é que as vozes dos intervenientes vão ser mantidas, mesmo na tradução.

Há já bastante tempo que o Spotify elegeu os podcasts como uma das suas grandes ofertas, complementando toda a música que tem disponível. Mais do que a música, estas conversas são um dos conteúdos mais importantes e mais consumidos nesta plataforma, que não para de crescer.

Como a maioria são criados em idiomas estrangeiros, com o inglês no topo, o Spotify resolveu inovar e criar traduções destes conteúdos, mas com um toque único. Mesmo com a tradução, as vozes dos intervenientes vão ser mantidas.

Para conseguir esta funcionalidade, que ainda nenhum outro serviço de streaming oferece, o Spotify vai usar a IA. Associou-se à já conhecida OpenAI e garante assim a qualidade necessária para a tradução acontecer sem recorrer a qualquer pessoa.

A grande diferença aqui é que esta tradução não usará uma voz qualquer, criada por IA. Recorrendo às capacidades do que a OpenAI oferece, as vozes dos intervenientes será mantida, sendo assim totalmente igual ao original, mas passando para um novo idioma.

As primeiras amostras deste novo recurso estão já disponíveis e podem ser ouvidas, esperando o Spotify que possam crescer ainda mais. Trabalharam com vários podcasters conhecidos e vão oferecer para já traduções para espanhol, francês e alemão. A estes idiomas vão seguir-se outros.

Segundo o Spotify, esta novidade ajudará a tornar a experiência de ouvir podcast mais autêntica e natural. Consegue manter características de conversa distintas dos podcasters, mantendo a originalidade destes conteúdos. O acesso às traduções será aberto a todos, quer os utilizadores que usam a versão gratuita, quer para os Premium.