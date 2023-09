As atualizações do Android sempre foram um problema para o ecossistema da Google. A gigante das pesquisas tem procurado mudar este cenário, nem sempre com sucesso. Isso tem mudado nos últimos anos e agora parece voltar a ter novidades. Do que é avançado, o Pixel 8 poderá vir a ter 7 anos de atualizações do Android.

Samsung, Xiaomi e outras marcas têm mudado o panorama das atualizações, ao oferecerem cada vez mais tempo. Estas garantem aos utilizadores que os seus smartphones estão com as mais recentes versões, sempre com as mais recentes novidades que a Google criou para o Android.

A Google parecia estar pouco atenta a este campo, com os seus smartphones a serem o padrão, ainda que longe do que os outros ofereciam. Com o Pixel 8 esse cenário parece ir mudar, com uma alteração que certamente todos vão apreciar.

Do que é agora avançado, ainda sem qualquer confirmação da marca, o Pixel 8 será o primeiro smartphone da Google a receber 7 anos de atualizações. Caso esta situação se confirme, este novo smartphone terá mais 2 anos de atualizações que o modelo anterior, o Pixel 7.

Esta informação surgiu há poucas horas, numa tabela publicada e que vem diretamente da Google. O texto é relativamente abstrato e não especifica quantos anos vão ser de novas versões do Android e quantos de atualizações de segurança: "7 anos de atualizações de sistema, segurança e Feature Drops".

Caso a gigante das pesquisas passe a oferecer 4 anos de novas versões do Android, então vai equiparar-se ao que as restantes marcas estão já a oferecer. Há ainda a possibilidade de passarem a ser 5 anos de atualizações Android e 2 de segurança, o que a colocaria no topo desta classe.

Seja como for, a Google parece agora acelerar a sua posição neste campo e garantir aos seus smartphones as atualizações necessárias e que seriam esperadas. Ao subir a fasquia, certamente que irá dar o exemplo para outras marcas Android passarem a oferecer mais aos seus utilizadores e assim garantir mais tempo de novidades e de melhorias de segurança.