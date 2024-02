Boas notícias! Em breve o Copilot para Android poderá substituir o Google Assistant

O Copilot da Microsoft tem crescido de forma a ser quase abrangente no ecossistema da Microsoft. Esta IA até a ganhar novos espaços, como se viu com a chegada da sua versão dedicada ao Android. Agora, e na última versão beta, tem uma novidade importante. Em breve o Copilot para Android poderá substituir o Google Assistant.

Cada vez mais os serviços de IA querem conquistar espaço nos sistemas e junto dos utilizadores. Isso já foi visto com as propostas da OpenAI e até da Google, com o Gemini. A Microsoft segue esse caminho há já algum tempo.

A app Copilot tem já uma versão Android, onde os utilizadores do sistema da Google podem rapidamente ter acesso a esta IA. Com este acesso, as possibilidades são quase infinitas e tudo o que fazem já no PC ou na Web fica assim acessível.

A somar a estas capacidades, a Microsoft parece ter agora uma novidade. Na versão de testes do Copilot para Android surgiu uma nova opção que torna esta IA uma presença constante. Falamos da possibilidade de o tornar o assistente do sistema, substituindo assim o Google Assistant.

Esta nova funcionalidade tem alguns limites, pelo menos por enquanto. A app beta do Copilot para Android não pode aceder às APIs necessárias para fazer uma captura de ecrã num smartphone ou tablet Android. Também ainda não escuta comandos de áudio automaticamente.

Até agora, a Microsoft ainda não publicou uma confirmação pública desse novo recurso na app Copilot Android beta. É possível que a empresa esteja a aguardar até que o recurso esteja pronto para ser colocado na versão final da app Copilot antes de anunciar oficialmente a novidade.

Este é um caminho interessante e que outros já tomaram. A app do ChatGPT recentemente mostrou que também pode assumir o papel do assistente do Android. Agora é o Copilot e a sua IA a quererem substituir o Google Assistant e assim ganhar uma posição de destaque no sistema da Google.