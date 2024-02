Revelada a lista dos modelos do iPhone e iPad que recebem o iOS 18 e iPadOS 18

Estamos longe de ver as primeiras versões de testes do iOS 18 e do iPadOS 18, mas os rumores destas versões do sistema do iPhone e iPad não param de chegar. A IA parece ser uma das novidades, mas certamente a Apple terá mais para revelar. Agora, surgiu a lista que muitos esperam. Falamos dos modelos do iPhone e iPad que recebem o iOS 18 e iPadOS 18.

Apple prepara muitas novidades para breve

A Apple ainda está a preparar a nova versão do iOS que o vai adaptar às regras que o mercado europeu agora exige. Este é um trabalho que tem vindo a ser preparado há vários meses, mas que estará prestes a ser lançado para todos os equipamentos que atualmente correm o iOS 17.

Ainda assim, certamente que os trabalhos para criar o iOS 18 já foram iniciados, ainda que limitado internamente à Apple. Espera-se que este seja o ponto em que a IA passe a fazer parte do sistema do iPhone, com todas as integrações que vão ser criadas com as apps deste sistema operativo, bem como o suporte para RCS.

iOS 18 chega a estes modelos do iPhone

Agora, e ainda que de forma não oficial, surgiu a lista dos modelos do iPhone que vão poder correr o iOS 18. Esta lista comporta todos os modelos equipados com o SoC A12 Bionic ou posterior. A publicação foi feita por uma conta privada, que entanto acabou por eliminar a publicação.

Ainda assim, e do que se sabe, esta é uma fonte de informações muito fidedignas e que no passado revelou dados sobre os assuntos da Apple. A lista dos modelos do iPhone revelada é grande e começa no iPhone XR, que por semelhanças acaba por ser alarada ao iPhone XS e iPhone XS Max. Eis a lista completa.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª geração)

iPhone SE (3ª geração)

iPad também tem lista para o iPadOS 18

Esta mesma fonte revelou também que no caso do iPad, o suporte ficará limitado ao SoC A10X Fusion ou posterior. Neste caso, a lista dos equipamentos a serem suportados pelo iPadOS 18 é a seguinte.

iPad Pro: 2018 e posterior

iPad Air: 2019 e posterior

iPad mini: 2019 e posterior

iPad: 2020 e posterior

Claro que falta ainda a confirmação da Apple, algo que surgirá muito mais tarde. Provavelmente, com o lançamento da primeira versão pública de testes do iOS 18, tudo se confirmará. Espera-se que a Apple anuncie o iOS 18 e o iPadOS 18 na sua conferência anual de programadores WWDC em junho, e as atualizações devem ser lançadas em setembro.