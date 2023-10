A linha original do Apple Watch estÃ¡ oficialmente obsoleta

Neste ano de 2023, a Apple lançou o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra. Com mais este lançamento, a primeira geração, a original, fica mais longe do que atualmente se pretende de uma smartwatch. No entanto, este gadget apresentado em 2014 e mais tarde lançado em 2015, marcou uma nova etapa para a gigante de Cupertino. Agora, a linha original do Apple Watch está oficialmente obsoleta.

Apple Watch a caminho de uma década no mercado

A primeira geração do Apple Watch está agora oficialmente obsoleta, incluindo os modelos Hermes de 17.000 dólares (cerca de 16.250 euros) em ouro de 18 quilates Watch Edition, de acordo com a última lista de produtos obsoletos da Apple.

Isso significa que os modelos de relógio "Série 0", lançados pela primeira vez em 2015, não são mais elegíveis para serviço de hardware e os fornecedores não podem solicitar peças.

Para além da sua lista de produtos obsoletos, a Apple tem uma lista de produtos "vintage" que deixou de distribuir há mais de cinco anos, mas há menos de sete anos.

Na atual lista pública (que deverá ser atualizada em breve) está o relógio Series 2, pelo que em breve também fará parte da lista de produtos obsoletos.

A notícia pode estimular uma nova discussão sobre a "obsolescência programada". De acordo com a página de produtos obsoletos da Apple:

Os produtos são considerados obsoletos quando a Apple deixou de os distribuir para venda há mais de 7 anos. Os produtos Beats da marca Monster são considerados obsoletos, independentemente de quando foram adquiridos. A Apple descontinua toda a assistência a hardware para produtos obsoletos e os centros de assistência não podem encomendar peças para produtos obsoletos.

Além disso, a empresa só é obrigada a fornecer peças durante cinco anos após a última distribuição de um produto (as leis em França aumentam este período para sete anos para os computadores portáteis iPhone e Mac).

Este tipo de discussão estimulou mudanças no passado - a empresa foi forçada a alterar o rumo em termos de reparação de dispositivos e uma nova lei da UE obrigou a Apple a mudar a sua porta de carregamento/dados de Lightning para USB-C.

O Watch Edition tem sido um caso interessante desde o seu lançamento. Os relógios normais podem valorizar-se enormemente, em grande parte porque ainda conseguem cumprir a sua função de cronometragem muitos anos depois. Com esta alteração no seu estatuto, é bem possível que as unidades no mercado comecem a subir de preço, até porque passam para o campo do colecionismo.