USB-C no iPhone 15: se a ideia era simplificar, o plano falhou

Esta semana, a Apple apresentou as linhas iPhone 15 e iPhone 15 Pro, que incluem a tão esperada mudança da porta Lightning da empresa para USB-C. Contudo, esta mudança parece ter sido motivada mais pela pressão dos regulamentos da UE do que por um desejo de aumentar a usabilidade. Se a ideia era ter todos os principais fabricantes de smartphones finalmente a usar a mesma porta para dados e carregamento, infelizmente, a transição da Apple parece estar a trazer ainda mais confusão adicional à norma.

iPhone 15: Deixar o Lightning e apostar no poderoso USB-C...

A Apple usa desde há vários anos a porta de comunicações USB-C nos mais variados dispositivos, como, por exemplo, no iPad, nos MacBooks ou Mac mini (entre outros). A empresa também faz parte do consórcio que desenvolveu a porta USB-C. Aliás, esta "retira" parte da sua tecnologia das ideias colocadas em prática pelas portas Lightning da Apple. Como, por exemplo, a sua versatilidade.

Apesar destes argumentos, a Apple não tinha para já intenção de avançar com esta porta para os iPhones. Contudo, após pressão da União Europeia, que aprovou a utilização do USB-C como padrão, a empresa de Cupertino viu-se obrigada a ceder. Antecipando os seus projetos para acabar com o Lightning, dando vez ao USB-C, como aconteceu com o iPad Pro, por exemplo.

Os novos equipamentos, iPhone 15 e iPhone 15 Pro, assim como os novos AirPods Pro 2 (uma atualização da porta na caixa de carregamento e não só), trazem a porta solicitada.

Contudo, aqueles que estão familiarizados com as peculiaridades do USB-C ficaram ainda mais confusos. Isto porque o USB-C apenas se refere ao conetor em si (por oposição à ficha USB-A tradicional ou à tomada microUSB trapezoidal mais pequena, também conhecida como USB Micro-B), enquanto outras normas ditam coisas como velocidades de dados, fornecimento de energia e muito mais.

A boa notícia é que, agora, todos os grandes OEM utilizam a mesma porta, permitindo, de forma prática, que um cabo usado num smartphone Android possa ser usado também no iPhone.

No entanto, a forma como a Apple está a implementar o USB-C no novo iPhone 15 e 15 Pro está a tornar as coisas mais complicadas. O primeiro problema é que as transferências de dados no iPhone 15 e 15 Plus estão limitadas a velocidades USB 2.0 (480 Mbps), que é o mesmo que se obtém com um conetor Lightning. Entretanto, a Apple apresenta o iPhone 15 Pro e Pro Max com suporte para transferência de dados "USB 3" até 10 Gbps, ou seja, cerca de 20 vezes mais rápido.

Bom, facilmente percebemos que isto é uma diferença abissal! E não se percebe a razão por que a Apple limitou o iPhone 15 a esta porta - especialmente quando considerados todos os telefones Android com preços semelhantes, como o Pixel 7, que apresentam velocidades de dados de até 10 Gbps.

Para piorar a situação, o uso de "USB 3" pela Apple para descrever as taxas de transferência no iPhone 15 Pro e Pro Max não parece muito correto. O USB 3.0 (que não é a mesma coisa que USB 3) deve atingir o máximo de 5 Gbps, o que sugere que a Apple está realmente a usar USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.2 Gen 2 nos seus novos telefones (ambos vão até 10 Gbps) e apenas a rotulá-lo como USB 3 por uma questão de simplicidade. Confuso?

Esta é uma das razões pelas quais o USB-IF (o grupo que rege as especificações USB) prefere que as empresas indiquem as velocidades de dados dos seus dispositivos em vez de citarem um número de versão USB.

Num nível mais prático, tentar comprar os cabos ou adaptadores certos para o seu dispositivo pode ser um desafio. Atualmente, se aceder ao site da Apple, clicar no separador Acessórios, optar por navegar por produto (neste caso, o iPhone) e selecionar a secção de Alimentação e Cabos, não encontrará quaisquer cabos USB-C de dupla face nessa página.

Existe uma listagem para o novo adaptador USB-C para Lightning da Apple, que parece um pouco caro, a 35 euros. E, se prestar bem atenção, está ali uma mão cheia de cabos USB para Lightning que está prestes a ficar desatualizada.

Para encontrar um cabo que possa realmente utilizar, terá de procurar nas secções iPad ou Mac, onde poderá escolher entre um cabo USB-C de dois lados de um metro por 25 euros ou uma opção mais longa de dois metros por 25 euros. Isto acontece porque o cabo de um metro oferece velocidades de carregamento de até 60 watts, enquanto o cabo de dois metros pode suportar até 240 watts.

É bastante, uma vez que todas as versões do iPhone 15 têm um carregamento máximo de 27 watts. No entanto, ambos os cabos apenas suportam transferências de dados até "taxas USB 2", ou seja, 480 Mbps. Mais irritantemente, a Apple não oferece especificações para o cabo que vem com o iPhone 15 Pro e pode muito bem ser o mesmo cabo de carga USB-C de um metro que é limitado a velocidades USB 2.

Bom, isto não é lá grande negócio para quem compra um iPhone 15 Pro, pois está basicamente a ver o seu dispositivo caríssimo limitado por causa de um cabo lento incluído.

Além disso, na secção de acessórios do iPhone, o adaptador de corrente USB-C mais barato tem uma potência máxima de 20 watts, o que não tira o máximo partido das velocidades de carregamento do iPhone mais recente.

Isto é um pouco problemático, porque, como muitos telefones hoje em dia, o iPhone 15 não vem com um adaptador de carregamento incluído. Por isso, a menos que já tenha um adaptador de um MacBook ou iPad Pro, terá de desembolsar um extra.

Também não é claro se o iPhone 15 suporta USB Power Delivery com PPS (fonte de alimentação programável), que permite que um dispositivo e um carregador ajustem dinamicamente a tensão para atingir velocidades e eficiência máximas.

É certo que ainda é cedo e que a linha iPhone 15 ainda nem sequer foi colocada à venda, pelo que estaremos certos de que a Apple irá lançar mais opções para suportar os seus mais recentes dispositivos. Mas para a Apple - uma empresa que há muito se orgulha de fabricar dispositivos que simplesmente funcionam - a estreia do USB-C no iPhone parece um pouco confusa.

Não obstante, sabemos que os acessórios são uma enorme fonte de receita.

Perdendo a sua porta Lightning, os mercados têm muitas opções igualmente excelentes, em termos de qualidade, para a oferta USB-C, com preços substancialmente melhores. Apesar de confusa, a alteração precisa de tempo para peneirar os problemas e deixar o consumidor com mais alternativas.