As aventuras ainda não acabaram? Não deixe que lhe falte energia com a BLUETTI AC200P

A temporada de viagens na Europa já atingiu o seu pico, mas ainda há muita gente que aproveita o fim do verão e início de outono para embarcar em aventuras pela natureza. Para estes, a BLUETTI está a apresentar um programa de "subsídio de férias" personalizado para aventureiros intrépidos. O kit gerador solar BLUETTI AC200P poderá tornar as suas viagens mais práticas e confortáveis.

A explorar horizontes ilimitados com o BLUETTI AC200P

Imagine embarcar numa viagem de seis dias sem se preocupar em carregar os seus dispositivos ou lidar com a ansiedade de bateria fraca. O BLUETTI AC200P vai libertá-lo dessas preocupações. Este poderoso companheiro é uma estação de energia de 2.000 W/2.000 Wh feita sob medida para aqueles que precisam de uma fonte de energia fora da rede durante férias em acampamentos, viagens rodoviárias ou longas caminhadas na floresta.

Por que escolher o BLUETTI AC200P para as suas aventuras de férias?

A estação de carregamento permite alimentar todos os seus dispositivos em qualquer lugar. Vem com uma bateria LiFePO4 robusta de 2.000 Wh e um inversor eficiente de 2.000 W, o AC200P é o reservatório definitivo de energia para smartphones, laptops, câmaras e até mesmo pequenos eletrodomésticos. É por exemplo muito útil para usar com um pequeno frigorífico de 70 W por 20 horas, uma chaleira de 1150 W por 1,5 horas, uma churrasqueira elétrica de 1100 W durante hora e meia e uma máquina CPAP de 40 W por ​​30 a 40 horas.

Com suas inúmeras tomadas CA, portas CC, portas USB e duas bases de carregamento sem fio para facilitar o carregamento, o AC200P adapta-se perfeitamente a uma ampla gama de dispositivos. Além disso, a tomada RV de 12V/25A oferece energia para energizar os componentes eletrónicos do carro durante as viagens.

Recarregamento flexível

O BLUETTI AC200P tem um design que facilita o carregamento a partir de praticamente qualquer lugar. Seja através de uma tomada CA, painéis solares, porta de isqueiro de carro, geradores ou até mesmo uma bateria de chumbo-ácido, o AC200P acomoda todos eles.

Um adaptador CA de 400 W pode recarregá-lo na totalidade em cerca de 5,5 a 6 horas. Graças à sua notável compatibilidade solar, pode combiná-lo com vários painéis solares, incluindo os painéis dobráveis ​​BLUETTI PV200, atingindo um máximo de 700W para uma recarga completa em 3,5 a 4 horas.

Poderá ainda enriquecer a sua experiência de carregamento explorando modos de carregamento duplos, aproveitando até 1200 W de energia solar dupla (é necessário um intensificador de carregamento CC especial), 1100 W de uma combinação de CA e energia solar ou 800 W de fontes CA duplas. A potência permite que tenha energia sustentável e confiável, deixando uma pegada de carbono menor.

Companheiro de viagem compacto e resistente

O BLUETTI AC200P foi cuidadosamente construído para resistir a poeira e pingos de água. O seu ecrã LCD mostra a informações da bateria, ajudando o utilizador a monitorizar o consumo de energia e a estimar o tempo de execução restante. Pesar apenas 27,5kg e é extremamente compacto, com alças integradas para transporte e armazenamento sem esforço na bagageira do carro.

Quando combinada com o BLUETTI PV200, torna-se o epítome da energia confiável e facilmente portátil. O PV200 tem células monocristalinas com até 23,4% de eficiência e produz 200 W de energia a partir da luz solar. É revestido com material ETFE e é equipado com uma caixa de junção IP65 para suportar as intempéries da viagem. Seu design dobrável também facilita o armazenamento e o transporte.

Preço e disponibilidade

Com esta combinação entre o AC200P e o PV200, os mais aventureiros vão poder desbloquear a capacidade de explorar locais remotos sem sacrificar o conforto da vida moderna. Poderão abraçar a emoção da aventura enquanto garantem que os seus dispositivos e eletrodomésticos permanecem ligados.

Para aproveitar esta oportunidade por tempo limitado, visite o site da BLUETTI e seguir as etapas descritas para ter acesso ao seu pacote AC200P+3xPV200. As promoções são limitadas ao stock existente.

BLUETTI AC200P