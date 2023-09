Depois da França, as investigações à radiação do iPhone 12 podem alargar-se a toda a Europa

Recentemente a França proibiu a venda dos iPhone 12 no país devido às preocupações com a possível radiação emitida pelo smartphone da Apple e o seu impacto na saúde da população. E as mais recentes notícias indicam que estas investigações podem agora alargar-se também ao resto da Europa.

Investigações ao iPhone 12 podem alargar-se ao resto da Europa

Nesta terça-feira (12) foi notícia que a Apple está proibida de vender o seu iPhone 12 em França devido aos seus níveis de radiação acima do permitido. Esta foi uma decisão inesperada, mas em caisa está a saúde e bem-estar dos utilizadores.

Contudo, esta medida não irá ficar apenas pelo território francês, pois recentemente mais três países manifestaram a sua preocupação com estas radiações, nomeadamente a Alemanha, os Países Baixos e a Bélgica, e referem que também vão investigar os potenciais riscos para a saúde deste problema dos iPhone 12. Para além disso, as autoridades dizem que as investigações também se podem alargar por toda a Europa.

Nesta quinta-feira (14) a entudade reguladora da Alemanha disse à Reuters que "a Agência Federal de Redes está em contacto próximo com a autoridade responsável na França". Por sua vez, os Países Baixos também disseram estar atentos a este assunto e deverão pedir explicações à Apple em breve. Já a Bélgica informou que também vai analisar os potenciais riscos para a saúde que estejam associados ao iPhone 12 e também dá a entender que mais países europeus podem proibir a venda deste modelo após a suspensão feita em França.

Num comunicado à Reuters, Mathieu Michel, secretário de Estado para a digitalização da Bélgica, disse que "é meu dever garantir que todos os cidadãos... estejam seguros. Entrei rapidamente em contacto com o IBPT-BIPT (regulador) para pedir uma análise sobre o potencial perigo do produto". O executivo acrescentou ainda que também pediu à entidade reguladora que analisasse todos os smartphones Apple, assim como os dispositivos fabricados por outros produtores, no futuro.

Sabe-se que, para já, o Ministério da Indústria de Itália disse que estava atento à situação, mas ainda não adotou nenhuma medida.

Ao longo dos últimos anos, os investigadores têm avaliado o risco para a saúde dos telemóveis, mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nenhum efeito adverso à saúde foi estabelecido como sendo causado pelo uso destes equipamentos.