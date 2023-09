Spotify acaba de encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro: “recomendações patrocinadas”

Do ponto de vista financeiro, o Spotify não é das empresas mais prestigiadas. As receitas por utilizador caíram drasticamente nos últimos tempos. Portanto, a empresa arranjou uma nova ferramenta que permitirá aos artistas promoverem o seu trabalho na plataforma.

Se é utilizador do Spotify, da próxima vez que abrir a aplicação poderá encontrar uma nova secção no ecrã inicial acompanhada da etiqueta "recomendação patrocinada". E não faz qualquer diferença se utiliza uma conta gratuita ou paga.

Trata-se do Showcase, que é uma nova ferramenta que permitirá aos artistas promoverem o seu trabalho na plataforma. Em termos gerais, imagine uma campanha publicitária como a que vemos na Web, mas direcionada para a aplicação de música.

Como qualquer campanha digital, não será gratuita. Os artistas terão de pagar para promover a sua música na plataforma. Esta é uma alternativa que pode ser bem recebida por muitos criadores e que se traduz também numa nova fonte de receitas para o Spotify, cujas finanças não estão muito famosas.

E para os utilizadores do Spotify?

Outra história é a forma como será recebida pelos utilizadores do serviço, que encontrarão conteúdos patrocinados no seu feed. Em teoria, esta nova secção deveria mostrar música relacionada com o histórico de reprodução da conta, ou seja, os seus gostos, o que poderia reduzir qualquer aborrecimento.

Vamos analisar mais detalhadamente a dinâmica desta nova ferramenta. Os artistas vão poder mostrar "no lugar mais visitado do Spotify" uma música ou um álbum inteiro. O banner, como pode ver na imagem abaixo, apresentará informações sobre o conteúdo, a possibilidade de o adicionar à biblioteca ou de o reproduzir.

O Spotify diz que a ferramenta é ideal para os artistas gerarem entusiasmo para um próximo lançamento, promoverem um êxito, atraírem os ouvintes com um novo lançamento ou até mesmo alertá-los para uma nova digressão.

Por predefinição, as campanhas mostrarão recomendações aos utilizadores que têm maior probabilidade de reproduzir o conteúdo com base no seu histórico de reprodução. A plataforma também permitirá que as campanhas sejam direcionadas para segmentos de público específicos que tenham ouvido o artista nos últimos 28 dias.

O Showcase poderá ajudar nas finanças da empresa

A mecânica de cobrança deste serviço não será outra senão uma bem conhecida no mundo do marketing digital: o custo por clique (CPC). O preço será de 0,40 dólares e será consumido do orçamento da campanha, que começa em 100 dólares.

Em termos financeiros, embora o Spotify tenha sido lançado em 2008, tornou-se uma empresa rentável em 2018, dez anos depois de ter dado o seu primeiro passo no setor. Este marco foi alcançado graças à sua capacidade de aumentar gradualmente o número de utilizadores que pagam.

Os anos passaram e, embora 220 milhões de contas paguem agora pelo serviço, as receitas por utilizador diminuíram - e a introdução do Showcase poderá ajudar nas finanças.

Leia também...