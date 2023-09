Recorde: Comunicação com Lora chega aos 1336 km (Portugal)

LoRa é uma tecnologia de rádio frequência que permite a comunicação a longas distâncias com um consumo mínimo de energia. Recentemente, em Portugal, foi batido o recorde da distância, passando agora a ser de 1336 km.

Lora: Tracker usado foi o STMicroelectronics STEVAL-STRKT01...

O mundo da tecnologia tem-se focado naquilo que foi designado de Internet das coisas (IoT). Hoje em dia tudo é "smart", mas para que este novo ecossistema funcione foi necessário desenvolver novos protocolos de comunicação, até porque os "pequenos objetos" não têm grande poder computacional.

Neste segmento há uma interessante tecnologia de comunicação de nome Lora que, tal como referido, permite comunicações a longas distâncias com um consumo mínimo de energia. Após 3 anos, o novo recorde mundial da distância foi estabelecido com a instalação de trackers LoRaWAN num barco de pesca em Estrela de Sesimbra e nas suas boias na costa de Sesimbra, Portugal. O tracker conseguiu estabelecer contacto com um portal nas Ilhas Canárias a mais de 1300 km. Três mensagens foram recebidas pelo gateway “cablpa-pitilleros” ligado ao The Things Stack Community Edition.

Nuno Cruz referiu que os trackers foram instalados pela equipa do projeto Custodian que é liderado pela Solvit e inclui FIT / ISEL (onde Nuno Cruz é investigador), AirCentre DOCAPESCA , LOTAÇOR , NTNU , UAVISION e TERINOV . O projeto é financiado pelo Programa de Crescimento Azul EEAGRANTS .

O ponto notável deste recorde é que ele é alcançado ao nível do mar. Alcançar distâncias estendidas com LoRaWAN ao nível do mar elimina variáveis ​​potenciais introduzidas por altitudes variadas, fornecendo uma medida padronizada e objetiva das capacidades da tecnologia. Devemos observar que este é um marco excecional. O tracker usado para atingir esse recorde foi o STMicroelectronics STEVAL-STRKT01 .

De relembrar que o recorde estava nos 832 km, que foi alcançado em 2020. O tracker estava num balão.

LoRaWAN é o nome dado ao protocolo que define a arquitetura do sistema, bem como os parâmetros de comunicação usando a tecnologia LoRa®. O protocolo LoRaWAN implementa os detalhes de funcionamento, segurança, qualidade do serviço, ajustes de potência visando maximizar a duração da bateria dos módulos, e os tipos de aplicações tanto do lado do módulo quanto do servidor.