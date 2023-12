Mister Baker: Máquina de Fazer Pão com Mega Desconto

Hoje em dia há máquinas para quase tudo. Se há uns anos fazer pão era uma tarefa bastante manual, hoje em dia até podemos ter uma máquina de pão em casa. Se procura uma máquina destas, conheça a fantástica Mister Baker.

A Prozis tem uma espetacular máquina de fazer pão para ter em casa. Num formato bastante compacto, a Mister Baker permite fazer diversos tipos de pão. Seja pão rústico, seja pão de alfarroba, pão de matcha ou pão clássico, tudo é fácil de fazer com esta máquina.

A Mister Baker tem 800 W de potência e vem com 12 programas automáticos predefinidos. O funcionamento é muito simples, bastando para isso adicionar os ingredientes ao recipiente, de acordo com o tipo de pão que deseja.

Pode observar a cozedura do pão pela janela de observação. O ecrã LCD de fácil leitura exibe as diferentes funções.

Com três níveis de tostagem diferentes, podes cozer o pão ao teu gosto: escolhe entre crosta clara, média e escura. Pode também escolher o pão que deseja, seja de 900 g ou 1200 g. Uma vez cozido, podes manter o pão quente automaticamente durante 1 hora.

Tensão de entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz

220-240 V ~ 50-60 Hz Potência nominal: 800 W

800 W Número de programas: 12

12 Opções adicionais: Cor da Crosta, Dimensão do Pão e Início Diferido

Cor da Crosta, Dimensão do Pão e Início Diferido Dimensão máxima do pão: 1200 g

1200 g Número de pás de amassar: 2

2 Comprimento do cabo: 0,75 m

0,75 m Peso: 6 kg

6 kg Dimensões: 425 x 266 x 277 mm

Aproveitem a promoção - desconto de 50%

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta máquina de pão Mister Baker com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE e as ofertas apresentadas na imagem seguinte. Para ter desconto de 50% devem inserir no passo 1 do checkout a código XMAS.