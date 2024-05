Pagamentos parcelados: nova tendência em 2024?

Depois do contactless e das carteiras digitais, será que os pagamentos parcelados serão a grande tendência em 2024? Enquanto, para os portugueses, o parcelamento de pagamentos pode ser uma novidade, em países como os EUA, a Austrália ou o Reino Unido, o também chamado “buy now, pay later”, já se encontra disponível há um par de anos e o crescimento tem sido impressionante.

De acordo com um relatório do Lafferty Group, especialistas em estudos de mercado, as receitas geradas pelos pagamentos parcelados a nível global atingiam, em 2020, os 87,2 mil milhões de dólares. É um valor que mais do que quintuplicou nos últimos anos para se situar nos 532 mil milhões de dólares atualmente e com perspetivas de que, em 2030, atinja os mais de 3 triliões de dólares.

No total, cerca de 400 milhões de pessoas, em todo o mundo, já abraçaram a ideia de fazerem pagamentos parcelados e a expectativa é que este número continue a crescer e se situe próximo dos mil milhões em 2027.

Pagamentos parcelados: uma relação de amor com a Geração Z

Se, à informação da Lafferty, juntarmos os dados de um recente estudo da eMarketer, podemos perceber melhor que o “compre agora, pague depois” tem tudo para se tornar não apenas uma tendência, mas, inclusive, o padrão no pagamento de compras.

Diz-nos o estudo da eMarketer que, em todas as gerações, o número de utilizadores de aplicações de “compre agora, pague depois” tem aumentado substancialmente de 2021 para cá.

Discriminando os dados por geração, verifica-se que, no final do ano passado, 46,5% dos consumidores da Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) já pagavam de forma parcelada as suas compras, percentagem que descia para os 39,5% na Geração Millennial (nascidos entre 1980 e 1995) e para os 26,3% e 12% na Geração X (nascidos entre 1965 e 1980) e na Geração dos Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1964), respetivamente.

Segundo as previsões, a taxa de utilização continuará a crescer e, em 2025, crê-se que atinja os 47,4% na Geração Z, os 40,6% na Geração Millennial, os 30,9% na Geração X e os 14,8% na Geração dos Baby Boomers.

Como se percebe, os pagamentos parcelados não são apenas uma tendência do futuro, mas também uma tendência do momento que, agora, também passa por Portugal com a recente parceria entre a Parcela Já com a UNICRE.

Parcela Já com UNICRE: o presente e o futuro dos pagamentos parcelados em Portugal

Com a parceria entre a Parcela Já, especialistas no parcelamento de pagamentos, e a UNICRE, instituição financeira de crédito portuguesa, os negócios portugueses passam a poder oferecer aos seus clientes a oportunidade de parcelarem o pagamento das suas compras.

Como? É simples.

Se tem, por exemplo, uma loja de eletrodomésticos, uma clínica veterinária ou uma oficina, basta equipar o seu estabelecimento com um TPA físico REDUNIQ Smart. Para além de lhe permitir aceitar pagamentos contactless com cartão, chip, MB Way, Google Pay e Apple Pay, este terminal vai possibilitar-lhe a integração de Apps que facilitam a gestão e maximizam do lucro do seu negócio.

Entre estas aplicações vai encontrar, igualmente, a App Parcela Já com UNICRE que, na prática, irá permitir que os seus clientes paguem o valor das suas faturas entre 2 a 6 vezes sem juros.

Neste momento, poderá estar-se a perguntar, “mas, e o meu dinheiro?”.

Apesar de oferecer o parcelamento de pagamentos sem juros aos seus clientes, irá receber, diariamente, o pagamento do valor das operações aprovadas no prazo de 48h, deduzido das comissões.

Isto acontece porque, uma vez que o UNIBANCO (marca da UNICRE) está também incluída na parceria, a decisão de risco é imediata, integrada no momento de pagamento e totalmente digital.

Funcionamento da App Parcela Já com UNICRE no REDUNIQ Smart

Todo o processo de pagamento é simples e rápido para cliente e negócio, senão vejamos: após equipar o seu negócio com o TPA Contactless REDUNIQ Smart e contratualizar a inclusão da App Parcela Já com UNICRE fica, imediatamente, apto a receber pagamentos parcelados.

Como referido, ao optarem por pagar as suas compras de forma parcelada, os seus clientes não irão pagar quaisquer juros sobre o parcelamento, isto é, só pagam o valor da fatura, mas de forma faseada.

Imagine agora que, um cliente seu tem uma fatura de 200 euros para saldar e pretende fazê-lo de forma faseada em seis prestações. Para isso acontecer, só tem de:

1.º : inserir o valor de 200 euros na App Parcela Já com UNICRE no seu TPA REDUNIQ Smart;

: inserir o valor de 200 euros na App Parcela Já com UNICRE no seu TPA REDUNIQ Smart; 2.º : pedir ao seu cliente para selecionar a opção de parcelamento disponível até seis prestações e, de seguida, selecionar, no TPA, a opção “Introduzir o cartão de cidadão”;

: pedir ao seu cliente para selecionar a opção de parcelamento disponível até seis prestações e, de seguida, selecionar, no TPA, a opção “Introduzir o cartão de cidadão”; 3.º : o cliente passa o seu cartão de crédito/débito pelo leitor de banda magnética do terminal e inserir o seu número de telemóvel;

: o cliente passa o seu cartão de crédito/débito pelo leitor de banda magnética do terminal e inserir o seu número de telemóvel; 4.º : no terminal, o cliente deve, agora, inserir o código que acabou de receber por SMS;

: no terminal, o cliente deve, agora, inserir o código que acabou de receber por SMS; 5.º: Uma vez aprovada a operação, o cliente deve realizar o primeiro pagamento (mínimo de 20 euros) e assinar o talão resultante da operação e que você deverá guardar.

Nota: apenas pagamentos com cartões de débito ou crédito podem ser utilizados no parcelamento de compras com a App Parcela Já com UNICRE.

Em resumo, o parcelamento de pagamentos não só é simples e rápido, como ainda lhe permite ter uma vantagem competitiva, uma vez que é a nova tendência de pagamento mundial.