Cientistas adaptam a Realidade Virtual para utilização em consultas remotas

Os investigadores da Universidade de Canterbury criaram um headset de realidade virtual (RV) que poderá ser utilizado pelos médicos para realizar avaliações médicas de pacientes que vivem em zonas rurais, têm doenças infeciosas ou problemas de saúde mental que os podem levar a agir de forma violenta para com os outros.

A ideia está de acordo com um comunicado de imprensa publicado pela instituição na terça-feira.

O paciente precisa de sentir confiança no seu médico, por isso, para ele, o sistema está focado em transmitir o contacto visual e as expressões faciais que o fazem sentir-se ligado ao médico, apesar de estar num local físico diferente. Para o médico, pode fornecer informações fisiológicas detalhadas que o doente pode ter dificuldade em transmitir verbalmente durante uma avaliação remota.

Disse o professor líder do projeto, Rob Lindeman.

Em comparação com as consultas convencionais por vídeo ou telemóvel, a nova tecnologia proporcionará aos doentes uma experiência mais envolvente. Pode resultar num ambiente imersivo em que os doentes podem sentir que estão fisicamente presentes com o seu prestador de cuidados de saúde, apesar de estarem à distância. Este facto pode melhorar o fluxo de informação entre os doentes e os médicos.

Além disso, o headset pode ser utilizado para visualizar dados médicos complexos, como exames de imagiologia médica ou modelos 3D de órgãos. Isto facilita aos profissionais de saúde a descrição das doenças e dos tratamentos disponíveis.

A RV pode ser combinada com tecnologia vestível e sensores para monitorizar remotamente a saúde dos pacientes e recolher informações para um diagnóstico preciso e tratamentos personalizados. A RV é também utilizada em terapias de saúde mental, incluindo a terapia de exposição a fobias e a perturbação de stress pós-traumático. Pode ser utilizada para induzir o relaxamento, o que pode ser uma grande ajuda para as pessoas que estão a passar por dificuldades emocionais.

Software de reconhecimento de emoções

Por último, a inovação está equipada com software de reconhecimento de emoções para avaliar a saúde psicológica do paciente.

Como os participantes estão a usar o headset, não conseguimos captar todas as suas expressões faciais com uma câmara, pelo que tivemos de encontrar uma alternativa para resolver este problema. Utilizámos um dispositivo de captura facial e treinámos uma rede neural para identificar várias emoções chave. Estas emoções foram depois transmitidas ao médico, para ajudar a gerir a sessão de diagnóstico. Gostei muito da jornada de desenvolvimento da rede neural e da aplicação dos módulos treinados a este cenário da vida real.

Afirmou a estudante de doutoramento Dilshani Kumarapeli.

Os investigadores não mencionaram o custo do uso de RV

No entanto, os investigadores não mencionaram o custo, que pode ser um obstáculo significativo à implementação da RV. Nem todos os doentes podem ter acesso a dispositivos de RV devido ao elevado custo do hardware e do software necessários.

Há também a questão do cumprimento dos regulamentos relativos aos cuidados de saúde. Tanto os criadores de dispositivos de RV como os profissionais de saúde têm de cumprir as normas e diretrizes médicas necessárias para garantir que os seus produtos são seguros para os doentes.

Apesar destes obstáculos, à medida que a tecnologia avança, podemos esperar uma maior implementação da RV nas avaliações médicas, o que irá, sem dúvida, melhorar o acesso aos cuidados de saúde, a participação dos doentes e a qualidade dos serviços médicos.

