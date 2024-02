O que achou Elon Musk dos Vision Pro da Apple?

Não sendo consensual, Elon Musk é um dos nomes mais sonantes da indústria tecnológica. Assim sendo, o que pensará o empresário do mais recente lançamento da Apple, os Vision Pro?

Embora não tenhamos tido oportunidade, ainda, de testar os Vision Pro da Apple, a cara da Tesla aparentemente teve e já partilhou a sua opinião.

Foi (não surpreendentemente) por via do X que Elon Musk partilhou as suas conclusões sobre o headset da gigante de Cupertino. Ainda que tenha sido lançado recentemente, já muitos utilizadores foram vistos a aproveitar o seu gadget de 3500 euros.

Conforme escreveu, Elon Musk não ficou impressionado com os Vision Pro, revelando que "ainda não estão lá". Apesar disso, evocou o iPhone 1, mostrando-se otimista relativamente à tecnologia do headset e à curva de evolução positiva.

Os comentários deixados no X sugerem que, como aconteceu com o primeiro iPhone, os Vision Pro não atingiram, ainda, o seu máximo potencial. No entanto, poderão evoluir significativamente no futuro.

Musk lembra como o primeiro iPhone, apesar das suas falhas iniciais, evoluiu na sua terceira iteração para um smartphone líder de mercado. Eventualmente, os Vision Pro poderão chegar a esse patamar, mas no mercado da realidade mista.

Os Vision Pro da Apple foram lançados no início deste mês, nos Estados Unidos, após largos meses de expectativa. Este comentário de Musk recorda que a tecnologia é um campo em constante e permanente progresso, pelo que importa olhar para os produtos, de qualquer marca, como plataformas em evolução, que não atingirão o seu ápice imediatamente.