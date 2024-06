Robotáxis da Waymo já estão disponíveis para todos em São Francisco

Por cá, os robotáxis não são, ainda, uma realidade. Contudo, o amadurecimento da tecnologia está a ser feito, nomeadamente, nos Estados Unidos da América (EUA). Fruto desta evolução, uma das empresas mais sonantes na área, a Waymo, abriu o seu serviço a todos os utilizadores, em São Francisco.

A operar em São Francisco há vários anos, promovendo testes e aperfeiçoando a sua tecnologia, com um número restrito de utilizadores, a Waymo anunciou que o seu serviço já está disponível para todos. Agora, o Waymo One, "um transporte seguro, sustentável e fiável tanto para os habitantes locais como para os visitantes da cidade", pode ser usado por todos.

No total, quase 300.000 pessoas, incluindo as que vivem, trabalham e visitam São Francisco, inscreveram-se para viajar com a Waymo desde que abrimos uma lista de espera - mais de um quarto da população da cidade. Temos vindo a acolher novos utilizadores no serviço de forma gradual e estamos agora entusiasmados por abri-lo a todos.

Num comunicado, a empresa informa que já forneceu "milhares de viagens de e para restaurantes, locais de música ao vivo, bares, cafés, gelatarias, parques e museus, impulsionando a economia local".

Mais do que isso, partilha que, num inquérito recente, "mais de metade dos nossos utilizadores disseram que usaram a Waymo nos últimos meses para irem ou voltarem de consultas médicas, destacando o valor do espaço pessoal durante estas viagens".

Conforme diz na mesma comunicação, a frota da Waymo é totalmente elétrica e utiliza 100% de energia renovável do programa CleanPowerSF da cidade.

Desde o início das suas operações comerciais, em agosto de 2023, as viagens operadas pela empresa "ajudaram a reduzir as emissões de carbono em cerca de 570,000 kg, contribuindo para as metas de emissões da Califórnia".

De facto, a Waymo conta que o seu recente inquérito de passageiros revelou que 53% dos seus utilizadores de São Francisco acham que o serviço da empresa os ajudou a ser "mais ecologicamente corretos". A par disso, mais de metade dos utilizadores disse que andar com a Waymo "melhorou a sua sensação de segurança pessoal quando se deslocam".

Com um histórico de operações que define como "incomparável", a Waymo partilha que transporta passageiros em segurança há mais de seis anos, "fornecendo atualmente mais de 50.000 viagens por semana em três grandes áreas urbanas".

Ao longo de mais de 30 artigos científicos, tornou-se claro que o Waymo Driver já está a melhorar a segurança rodoviária nas cidades onde operamos.

No comunicado emitido no dia 25 de junho, a Waymo revela que, além de compor uma solução para os habitantes, o seu serviço oferece uma maneira única para os visitantes conhecerem a cidade.

Milhares de turistas aproveitaram as vistas dos veículos da Waymo, explorando os marcos icónicos de São Francisco [...] Ao oferecer suporte aos idiomas espanhol e chinês, por meio da nossa aplicação e recursos no carro, garantimos uma experiência mais inclusiva para um grupo diversificado de passageiros locais e visitantes.

Em fevereiro, a empresa tinha aproximadamente 700 veículos na frota Waymo One, incluindo cerca de 300 carros como parte do seu serviço em São Francisco.

Estamos empenhados em fazer crescer o nosso serviço de forma gradual e responsável. Trabalhamos em estreita colaboração com funcionários municipais e estaduais, socorristas e defensores da segurança rodoviária para garantir que o nosso serviço ajude as comunidades locais a obter acesso a transporte confiável, seguro e ecologicamente correto, e tenha um impacto positivo na mobilidade.

Escreve a Waymo, acrescentando que ao longo dos mais de seis milhões de quilómetros percorridos apenas com passageiros em São Francisco até ao final de março, o robotáxi da Waymo envolveu-se em 17 menos acidentes com ferimentos e 12 acidentes reportáveis ​​à polícia a menos, em comparação com motoristas humanos.