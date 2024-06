iPadOS 18 finalmente permite formatar unidades externas na app Ficheiros

Para quem tem acesso às versões beta dos sistemas operativos da Apple, a descoberta é um exercício muito interessante. As novidades, como se vê no iPadOS 18, podem ser cativantes. E há muitas ferramentas novas para o iPad? Sem dúvida. Fala-se em várias, como, por exemplo, a nova opção Manter descarregado. Mas há uma melhor, pelo menos, para quem usa o iPad num modo mais "PRO". A app Ficheiros recebeu mais poder.

iPadOS 18 - Manter descarregado

Muitos dos que explicam ativamente este tipo de novidades apontaram logo para esta nova opção no iPad: "Manter descarregado" no iCloud Drive. Sem dúvida que é útil. Isto permite agora aos utilizadores manter um ficheiro ou pasta descarregado no armazenamento nativo do iPad, em vez de o descarregar automaticamente para a nuvem para otimizar o armazenamento.

Esta funcionalidade é extremamente útil e foi muito bem documentada nos artigos sobre a atualização.

No ano passado, quando comecei a testar as versões beta do iPadOS 17, reparei na adição de opções para renomear e apagar unidades externas na aplicação Ficheiros. Observei estas opções ao longo do ciclo beta do iPadOS 17 para ver se surgiam mais alterações. A que observei com mais atenção foi a opção "Apagar" para unidades externas.

Esta opção utiliza o mesmo ícone que a opção Apagar do Utilitário de Disco no macOS. No Utilitário de Disco do Mac, para reformatar uma unidade externa, seleciona-se primeiro a opção "Eliminar" e, em seguida, aparecem opções adicionais para selecionar o novo formato com que se pretende reformatar a unidade, como podemos ver na imagem seguinte:

Quando vi a opção "Apagar" adicionada à aplicação Ficheiros no iPadOS, suspeitei que a Apple poderia estar a avançar no sentido de adicionar estas opções de reformatação à aplicação Ficheiros no iPadOS. E é com entusiasmo que confirmo que foi exatamente isso que a Apple fez no iPadOS 18!

Agora, na aplicação Ficheiros no iPadOS 18, quando clicamos com o botão direito do rato ou mantemos premido um disco externo e selecionamos "Apagar", aparecem novas opções para formatar o disco (ou unidades SSD, cartões de memória).

Atualmente, as opções de formato aqui são APFS (com opções para Case Sensitive ou Encrypted), ExFAT e MS-DOS (FAT), as mesmas opções de formato disponíveis no Utilitário de Disco (com exceção dos formatos de extensão do macOS, que não fariam muito sentido para esta funcionalidade no iPadOS).

Esta é uma grande melhoria para os utilizadores avançados do iPad e será interessante estar atento a novas melhorias desta funcionalidade e de outras na aplicação Ficheiros ao longo do ciclo beta do iPadOS 18.

Parece-me que a Apple estará a tomar uma atitude semelhante à forma como incorporou grande parte da funcionalidade da aplicação Previsualizar na aplicação Ficheiros através do Quick Look, mas agora com a funcionalidade existente na app Utilitário de Discos.

Será que isso é um sinal de que outros recursos do Utilitário de Discos, como "Restaurar" e "Primeiros Socorros", podem chegar ao iPadOS no futuro? É bem possível. Será interessante ver como as coisas continuam a evoluir em futuras atualizações.