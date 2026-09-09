Surprise and shine: será desta que conhecemos o iPhone dobrável? Assista com o Pplware!

É já daqui a poucos minutos, às 18h de Portugal continental, que a Apple dará o tiro de partida para o evento "Surprise and Shine", considerado por muitos o mais aguardado dos últimos anos. Entre as novidades previstas está o primeiro iPhone dobrável da marca, ao lado da nova geração de iPhones Pro, Apple Watch e AirPods. Assista connosco, em direto!

Além de todas as novidades em termos de catálogo, este será um momento simbólico, pois será o primeiro grande evento conduzido por John Ternus enquanto diretor-executivo da empresa de Cupertino, depois de Tim Cook ter passado a presidente executivo.

Aliás, algumas horas antes da sua estreia, Ternus fez uma publicação enigmática, que deixou a Internet ao rubro:

O grande protagonista: o iPhone dobrável

Após anos de rumores, a Apple deverá revelar finalmente o seu primeiro smartphone dobrável, batizado iPhone Ultra ou Duo.

O design segue o formato tipo livro, com ecrã interior OLED de cerca de 7,8 polegadas e ecrã exterior de cerca de 5,5 polegadas.

O Face ID dá lugar a um Touch ID no botão lateral, à semelhança do iPad Air, e a câmara traseira fica reduzida a duas lentes (grande angular e ultra-angular), sem teleobjetiva.

No hardware, fala-se do chip A20 Pro (2 nm), 12 GB de RAM, modem C2 próprio e bateria entre 5400 e 5800 mAh, em duas cores: prateado/branco e índigo escuro. O preço deverá arrancar nos 2000 dólares.

iPhone 18 Pro e Pro Max mantêm a fórmula

Sem grandes mudanças de design, havendo rumores de que as capas do iPhone 17 Pro continuarão compatíveis, os novos Pro trazem cores inéditas (cereja escuro, azul claro e prateado, sem preto), Dynamic Island mais discreta e ecrã OLED LTPO+ mais eficiente.

A câmara principal ganha abertura variável e um novo sensor da Samsung, enquanto o Camera Control perde a camada capacitiva de deslize. Os preços deverão subir entre 100 e 300 dólares.

Apple Watch, AirPods e mais novidades

O Apple Watch Series 12 deverá trazer de volta a opção em cerâmica e deteção contínua da frequência cardíaca, enquanto o Ultra 4 recebe melhorias mais pontuais.

Os AirPods 5 estreiam o chip H3, com melhor som e menor latência.

No horizonte pairam ainda possíveis novidades na Apple TV 4K, um HomePod mini renovado e um eventual hub doméstico inteligente.

Assista ao evento da Apple em direto:

Principais novidades

O evento acabou de começar, com adrenalina e mistério.

Pela voz de Tim Cook, ei-lo: Tim Cook, a apresentar John Ternus, que passou grande parte da sua vida na Apple e assume, agora, a liderança da empresa e, claro, deste evento.

O novo diretor-executivo explora a ideia de um Intelligent Personal Hub, que reúne as aplicações e serviços que as pessoas mais usam no mesmo local.

Não há nenhum produto no mundo mais bem desenhado para o ser o nosso hub pessoal, segundo Ternus.

É com esta mentalidade que é apresentado o novo iPhone, equipado com o chip A20 Pro, para a bateria mais larga de sempre na Apple e fotografia mais avançada, além de um desempenho mais poderoso.

Chegaram os iPhones 18 Pro e Pro Max

Mais capazes no que importa, os novos modelos chegam em Deep Black, Silver e uma nova cor: Glacier. Chega, conforme esperado, a Burgundy.

Além da Siri AI, os novos iPhones introduzem um ecossistema focado no utilizador e nas suas necessidades.

Além de ver e-mails e mensagens, a Siri pode conectar-se a aplicações de terceiros e fazer pesquisa visual.

Nesta nova geração da Siri, ela pode inclusivamente expressar-se com a voz que o utilizador personalizar, em inglês, para já, com novas línguas a chegar em outubro.

A Apple Intelligence será alargada aos seguintes idiomas:

Chip A20 Pro

O A20 Pro, que alimentará estes smartphones, é um chip de 2 Nm, CPU de seis núcleos: dois núcleos 20% mais rápidos e quatro para mais eficiência.

Em termos de bateria, o iPhone 18 Pro terá a mesma battery life que o 17 Pro Max: 45 horas para video playback no 18 Pro Max e 36 horas no 18 Pro.

Em termos de fotografia, a Apple revela várias melhorias, com uma câmara principal de 48 MP. Aliás, o evento de hoje foi filmado com este novo smartphone.

A Dynamic Island vai ficar mais pequena e o Liquid Glass será personalizável.

A Apple apresentou ainda novos acessórios para os novos iPhone 18 Pro e Pro Max, como capas e fitas.

O iPhone 18 Pro estará disponível a partir do dia 18 de setembro.

Em resumo: