Sabia que há países onde é proibido o cartão de embarque no telefone?

Cada vez usamos mais o iPhone e outros smartphones para armazenar documentação. Usamos a app Carteira, por exemplo, para armazenar as passagens aéreas e outros cartões, apps que são ótimas para reservar os hotéis, aplicações que permitem pagar as despesas e até aplicações com a nossa identificação. Mas, atenção, para quem usa a app Carteira para armazenar as passagens aéreas, há países que não permitem... e pode sair muito caro!

Existem vários países que obrigam o passageiro a ter um cartão de embarque físico, em papel. As pessoas desconhecem esta regra e numa altura onde vemos turistas em todo o lado, alguns são apanhados desprevenidos. Se nos aeroportos, as companhias de bandeira podem imprimir os cartões de embarque e até não cobram por isso, as low cost podem cobrar verbas que vão tornar a sua viagem bem mais cara. Vamos a exemplos.

Companhias low cost com "custos" bem caros

Vamos a um exemplo bem conhecido: a Ryanair. Esta companhia aérea é hoje umas das mais utilizadas em países como Portugal devido aos seus preços. No entanto, tem algumas diferenças essenciais relativamente a outras empresas, as chamadas companhias de bandeira. Claro, são essas "diferenças" que permitem à empresa irlandesa ser uma companhia aérea de baixo custo.

Quando um turista quer passear por certos países, como Marrocos, por exemplo, tem de estar ciente das regras do próprio país e tomar as devidas ações para não ter surpresas desagradáveis. Falamos, por exemplo, dos cartões de embarque.

É verdade que muitas das companhias aéreas têm as suas próprias apps e permitem também agregar o cartão de embarque em apps como a Carteira no iOS.

No entanto, existem algumas exceções para alguns aeroportos, de certos países, onde não poderá transportar o bilhete de avião no seu iPhone ou em qualquer outro smartphone. Também no que respeita ao check-in há elementos a conhecer, dado que é sempre recomendável fazê-lo online, tendo em conta que tem um custo elevado se for feito no aeroporto.

Exceção aos cartões de embarque e tarifas

Se já viajou, provavelmente já sabe que a aplicação "Carteira" para iPhone é a forma mais conveniente de ter sempre consigo o seu cartão de embarque e o dos seus acompanhantes. Antes de embarcar no avião, pode digitalizar o código QR que eles fornecem, tal como se estivessem impressos. Estes aparecem ao tocar duas vezes no botão lateral do iPhone, tal como acontece com os cartões de pagamento compatíveis com o Apple Pay.

No entanto, tem de ter cuidado com as regras impostas nos aeroportos onde é preciso ter o cartão de embarque em papel. Aeroportos como o de Marrocos, Albânia e Turquia exigem um cartão de embarque impresso. Todos os passageiros têm de passar pelo balcão por forma a receberem um carimbo das autoridades alfandegárias.

Mas e se não tiver esse cartão impresso, há problema?

Custo do check-in presencial

Bom, não haverá problema, mas terá, de, no hotel onde estiver alojado ou, em último reduto, no aeroporto, solicitar o cartão de embarque em papel. Mas atenção, isso tem custos, quando falamos de companhias low cost.

Além disso, existe o custo do check-in. Isto é, se o fizer antecipadamente através da página web da companhia, ou mesmo através da app para iOS ou Android, o serviço será sempre gratuito. No entanto, se o fizer no aeroporto, no dia do voo, custará entre 20 e 55 euros (55 euros é o valor cobrado no balcão Ryanair em Portugal). Atenção, aqui não há exceções de aeroporto. Isto é, nestas empresas, sejam nestes países supraidentificados, seja noutros, irá sempre pagar.

Vamos a exemplos de preços em relação às taxas cobradas pela Ryanair em aeroportos portugueses:

Taxa de dispensa de cartão de embarque online: gratuita.

Taxa de dispensa de cartão de embarque no aeroporto: 20 euros.

Taxa de check-in online: gratuita.

Taxa de check-in no aeroporto: 55 euros.

Por isso, se vai viajar com uma companhia aérea low cost este verão, e para certos países, esteja atento a estes requisitos e a outros, como a bagagem. O custo extra da bagagem pode ser muito elevado consoante os quilos extra transportados.