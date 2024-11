Enquanto marca pet-friendly, Honda associa-se a Congresso da Ordem dos Médicos Veterinários

Com soluções de mobilidade que promovem não apenas o bem-estar das pessoas, mas o dos animais de estimação, a Honda associou-se ao XIV Congresso da Ordem dos Médicos Veterinários. O evento decorreu nos dias 25 e 26 de outubro, em Évora.

Os mais de 75 anos de história da Honda decorreram sob o mote "Power of Dreams". Durante este tempo, a empresa cimentou a sua posição no mercado, focando-se no desenvolvimento de soluções de mobilidade que promovem não apenas o bem-estar das pessoas, mas o dos animais de estimação.

Por isso, enquanto marca de mobilidade pet-friendly, a Honda marcou presença no XIV Congresso da Ordem dos Médicos Veterinários, enquanto parceiro oficial.

É muito importante compreender a constante extensão da ligação da Honda às temáticas de animal care e a sua preocupação em apoiar estes temas. Têm tido um compromisso real e crescente.

Disse André Santos, embaixador Honda e médico veterinário.

Além da parceria na mobilidade sustentável com a Honda, o XIV Congresso da Ordem dos Médicos Veterinários contou com o Alto Patrocínio da Presidência da República. No evento, foram abordados vários temas relevantes para o futuro da profissão.

Mais do que a responsabilidade social, com temáticas relacionadas com animal care, a Honda continua focada na responsabilidade ambiental.

Com uma gama totalmente eletrificada, incluindo híbridos, híbridos plug-in e 100% elétricos, a Honda oferece uma proposta de modelos para minimizar emissões, com tecnologia de ponta, proporcionando uma experiência de condução dinâmica e confortável, redefinindo os padrões da mobilidade.