Fiido apresenta a nova E-Bike Fiido C11, ideal para deslocação urbana

A deslocação urbana é cada vez mais desafiante. Quando o carro próprio deixa de ser a boa opção e o transporte público não é alternativa à altura, uma E-Bike poderá ser a melhor opção para a maioria dos dias. Conheça a nova Fiido C11, ideal para deslocação urbana por menos de 900€.

A Fiido tem sido uma marca que aposta na inovação e procura marcar tendências, com os seus diversos lançamentos diferenciados. A comemorar o seu 8º aniversário, prima-se pelas características e qualidade dos materiais acima da média, conseguindo assim oferecer soluções que se destacam claramente da concorrência, por um preço semelhante.

Fiido C11, uma E-Bike a pensar na deslocação urbana

De acordo com a marca, a Fiido C11 é uma versão evoluída da já bem conhecida Fiido D4S. A D4S ganhou reconhecimento devido à sua fiabilidade e excelente experiência de condução. No entanto, o feedback também apontava algumas desvantagens, como a bateria não removível e a não existência de travões disco. Foi assim que nasceu a C11, para corrigir estas lacunas e oferecer uma qualidade de condução superior, com um design bem diferente.

A nova Fiido C11, colocada no mercado a um preço inicial de 899€, pretende estabelecer um novo padrão no mercado das E-Bikes. Apresenta atenção ao design e oferece componentes de qualidade premium.

Tem uma estrutura totalmente em alumínio, com roda CST 700*40C (aproximadamente 27,5"), sistema de mudanças Shimano de 6 velocidades e sistema de travões disco hidráulico. Tem um amortecedor hidráulico na forqueta dianteira, com 40mm de curso e pode ser utilizada por pessoas até 120 kg, com uma altura ideal de 150 cm a 200 cm. O guiador é ajustável, para permitir uma posição de condução ótima, e o selim, desenhado pela Velo, permite uma experiência confortável mesmo em viagens mais longas.

A E-Bike pesa 24,5 kg e inclui uma bateria removível com capacidade de 500 Wh, suficiente para conseguir uma autonomia de 90 km em modo Eco, ou de cerca de 64 km em modo Normal ou Sport. Por ser removível, permite ser facilmente recarregada fora da bicicleta. Atinge uma velocidade máxima de 25 km/h, ou de 40 km/h após desbloqueio.

Finalmente, a C11 traz um ecrã LCD a cores que fornece a informação essencial (velocidade, modo, carga da bateria), e incorpora ainda uma ficha USB para carregar outros dispositivos. Tem luz traseira também acionada por travão, luz frontal, suporte traseiro para transportar alguma carga e uma buzina elétrica.

A nova E-Bike Fiido C11 está disponível nas cores branco ou azul esmeralda, por um preço de lançamento de 899€ (IVA incluído). Os portes são gratuitos, com envio feito a partir de armazém europeu.

Fiido C11