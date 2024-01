Inacreditável: Avião Boeing 737 MAX 9 perde porta em pleno voo

Não é muito comum que existem problemas com os componentes de um avião em pleno voo. No entanto, há um ou outro modelo problemático como é o caso do Boeing 737 MAX 9. Recentemente, um Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines perdeu uma porta em pleno voo.

Houve uma explosão na porta do Boeing 737 MAX 9

Segundo revela a RTP, o regulador norte-americano ordenou este sábado a suspensão temporária de 171 aeronaves Boeing 737 MAX 9 para verificações de segurança "imediatas". De acordo com as informações, esta medida foi anunciada horas após uma explosão no painel de cabine em pleno voo, tendo o avião sido forçado a fazer uma aterragem de emergência.

O avião fazia a ligação entre Portland, em Oregon, e Ontário, na Califórnia acabou por perder a porta em pleno voo. Segundo revela o canal, o Boeing 737 MAX 9 em causa, ao serviço há apenas oito semanas, acabou por aterrar em segurança com os 171 passageiros e seis tripulantes a bordo.

De recordar que este modelo, o mais vendido da Boeing, ficou em terra durante quase dois anos após os acidentes aéreos de outubro de 2018 e março de 2019, que no conjunto provocaram mais de 340 mortos.