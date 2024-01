NASA vai à Lua na próxima semana e leva Bitcoin. Será para pagar a viagem?

Um foguetão repleto de instrumentos científicos, engenhocas tecnológicas e... bitcoin (literalmente) está prestes a dirigir-se para a superfície da Lua. A ideia é boa, apesar de ser estranha. Mas será que a viagem se pagará em criptomoedas?

NASA volta a pousar na Lua após 52 anos

Não será para fazer o pagamento da viagem, até porque o foguetão Vulcan Centaur da United Launch Alliance é financiado pela NASA. Este veículo de lançamento orbial deverá descolar na madrugada de 8 de janeiro do Cabo Canaveral, na Florida, para iniciar a sua viagem de quase dois meses.

Após percorrer cerca de 385 mil quilómetros, o módulo de aterragem Peregrin, com cerca de 1,3 toneladas, construído pela empresa espacial privada Astrobotic, deverá chegar aos Domos de Gruithuisen, na região do Sinus Viscositatis da Lua. Se for bem sucedida, será a primeira aterragem americana no satélite da Terra desde a missão Apollo 17 da NASA, em 1972.

Segundo o que foi partilhado, esta ida ao nosso satélite natural carrega mais de 20 cargas úteis de seis países, que farão parte desta viagem da nave Peregrin - algumas destinadas à investigação, outras a gestos puramente simbólicos antes da aterragem planeada dos astronautas da Artemis no final desta década.

Tecnologia e cenas estranhas a bordo

A NASA tenciona utilizar uma série de novas ferramentas e tecnologia de análise a bordo do módulo de aterragem, incluindo um Sistema de Espectrómetro Volátil de Infravermelhos Próximos (NIRVSS) e um Sistema de Espectrómetro de Neutrões (NSS) destinados a identificar substâncias como a água na superfície lunar.

Um Laser Retro-Refletor Array (LRA) também fornecerá medições incrivelmente precisas da distância entre a Lua e a Terra, enquanto o Linear Energy Transfer Spectrometer (LETS) avaliará a radiação da superfície lunar para aumentar a segurança dos futuros astronautas.

À semelhança do LETS, o detetor de radiações M-42 da Alemanha analisará os potenciais perigos da missão, enquanto o "enxame de robôs Colmena" mexicanos se desdobrará e montará para formar um painel solar.

Além disso, para não ser ultrapassado, o Iris Lunar rover da Universidade Carnegie Mellon, construído por estudantes, poderá tornar-se o primeiro robô americano a chegar à Lua, se tudo correr como planeado.

Não menos importante é a cápsula do tempo MoonArk, também enviada pela universidade, que contém poemas, música, objetos à escala nanométrica, amostras da Terra e imagens.

Lua também terá a sua Bitcoin

Apesar das muitas críticas da indústria, uma parte do inventário de Vulcan também se centrará na criptomoeda - nomeadamente, Bitcoin. Graças à BitMex e à Bitcoin Magazine, uma Bitcoin física gravada com uma chave de encriptação privada será depositada na superfície lunar para ser recuperada por "futuros exploradores", juntamente com alguns outros objetos criptográficos brilhantes.

Embora o objetivo principal seja representar o futuro da humanidade na Lua, o lançamento da próxima semana também inclui os vestígios literais do seu passado. Duas empresas espaciais memoriais, a Celestis e a Elysium Space, também terão carga a bordo do foguetão Vulcan: ADN do lendário autor de ficção científica Arthur C. Clarke, bem como os vestígios das cinzas cremadas de vários atores originais de Star Trek e do criador do programa, Gene Roddenberry.

E tudo isto é apenas uma parte da lista de inventário mais vasta destinada a viajar no foguetão Vulcan na próxima semana. Para um olhar mais pormenorizado sobre a informação adicional sobre a carga útil, incluindo um pedaço do Monte Evereste, visite o Gizmodo.