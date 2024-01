O HyperOS é já uma certeza e a Xiaomi quer tornar este sistema a base de todos os seus equipamentos, quer atuais, quer futuros. A sua chegada ao mercado global é também algo que está nos planos da empresa, com provas dadas. A maior delas está já a acontecer, com o Xiaomi 13T Pro a começar a receber o HyperOS e o Android 14 na Europa.

O HyperOS com o Android 14 chegou à Europa

Após ter sido apresentado na China, o HyperOS continuou o seu caminho, com o destino a apontar a sua chegada ao mercado global, onde irá ser disponibilizado para um lote grande de smartphones. Este será um processo gradual e que será iniciado com alguns dos modelos mais recentes da Xiaomi.

O plano de chegada do HyperOS já tinha sido revelado, mostrando que o Xiaomi 13T Pro seria um dos primeiros a ter acesso a esta novidade. Esse momento está já a acontecer e na Europa o novo sistema está já a ser disponibilizado para este modelo da marca.

Xiaomi 13T Pro é o primeiro a receber novidades

São já vários os utilizadores que estão a relatar que o novo sistema da Xiaomi, que traz o Android 14, está já a ser disponibilizado como uma atualização. Esta é de uma dimensão elevada, necessitando de 5,8GB de espaço no smartphone do utilizador, sendo marcada como a versão 1.0.3.0.UMLEUXM.

Este é um passo importante face à conhecida MIUI, sendo que o HyperOS ainda tem de evoluir muito pelas mãos da Xiaomi. Os utilizadores que procuram uma mudança radical ainda não a vão encontrar, havendo para já algumas mudanças visuais, bem como a chegada do Android 14.

Melhorias chegam mais tarde a este sistema

Há também algumas mudanças que não são visíveis e que a Xiaomi está já a aplicar para preparar este seu sistema para novidades bem maiores que vão chegar no futuro. Ainda não são alterações que tenham impacto, mas que em futuras versões vão certamente ser tornadas realidade.

A chegada do HyperOS e do Android 14 ao Xiaomi 13T Pro é um facto importante para a marca. Marca o momento em que o seu novo sistema está verdadeiramente global e que irá em breve ser alargado a outros modelos, cimentando a sua presença e naturalmente estabelecendo as bases para o futuro.