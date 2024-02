Waze volta a mudar a sua interface para ser ainda mais simples de usar

Ainda que seja uma app que pertence ao ecossistema da Google, o Waze segue uma linha de desenvolvimento próprio e muitas vezes até influencia o Google Maps. Esta app está agora a mudar e a renovar-se, para ser ainda mais simples de usar, eliminando o que parece desnecessário e eventualmente não é usado.

Sendo o Waze uma app quase essencial para muitos utilizadores, é importante que esta seja mantida e atualizada de forma constante. Os programadores que mantêm o seu desenvolvimento têm aplicado alterações que se mostraram úteis e que com o tempo são o padrão.

Agora, e como muitos utilizadores já podem ver, o Waze volta a mudar a sua interface. Esta mudança parece por agora focada nos alertas e como estes são reportados para este serviço. Os utilizadores podem então relatar uma variedade de condições de estrada diferentes.

Isso inclui condições de trânsito, acidente, radares de velocidade, mau tempo, estradas bloqueadas, estradas fechadas e muito mais. Também há opções para informar os preços da gasolina ou solicitar assistência a outros viajantes dispostos a ajudar.

A alteração não apenas muda a aparência visual da interface, mas também melhora a criação do relatório. Onde os utilizadores antes precisavam passar por dois ou três menus para obter a opção, o Waze agora atualizará rapidamente a interface com opções mais específicas para cada categoria e enviará automaticamente o relatório após alguns segundos, de forma automática.

Ainda que esteja renovado e mais simples, é certo que algumas opções parecem ter sido removidas. Embora essas possam ser substituídas por outras opções, as opções removidas certamente tornam um pouco mais difícil saber o que esperar na estrada, o que é o objetivo principal do Waze.

Esta atualização está a ser amplamente implementada no Android e no iOS, mas as mudanças ainda não estão a aparecer no Android Auto ou CarPlay para todos os utilizadores. Espera-se que nas próximas semanas esta seja uma novidade acessível a todos, que assim podem usar o Waze de forma mais simples.