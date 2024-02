Microsoft anunciou oficialmente a chegada do sudo ao Windows 11

A Microsoft tem uma novidade para todos os que usam o Windows. O conhecido sudo do Linux e do macOS está finalmente a chegar ao sistema operativo mais usado. Os testes com esta novidade vão iniciar-se agora e abrir assim as portas a um controlo ainda maior no sistema da Microsoft.

Uma novidade importante da Microsoft

Apesar de ser algo completamente novo e diferente, a chegada do sudo ao Windows 11 não é uma novidade. Esta nova funcionalidade foi revelada de forma inadvertida pela Microsoft há alguns dias, quando uma nova versão do Windows Server foi libertada antecipadamente.

Ainda assim, e agora de forma oficial, a Microsoft revelou a todos os seus planos para a integração do sudo no Windows 11. Quer dar aos utilizadores um maior controlo sobre os comandos executados no sistema operativo, em especial sempre que são necessárias permissões de administrador.

A utilização do sudo no Windows 11 será feita da mesma forma que o é em qualquer outro sistema. O utilizador invoca este comando e adiciona o que quer ver executado com permissões de administrador. Claro que será pedido que autorize esse passo, com o conhecido UAC.

Permissões de Administrador mais simples

Algo distinto nesta versão é que o utilizador pode, mudando nas configurações do Windows 11, definir se o comando será executado numa nova janela, na mesma janela ou na mesma janela sem interação do teclado. Esta mudança pode também ser feita com o próprio comando sudo a ser usado.

A Microsoft tem o seu sudo para o Windows 11 ainda num estágio muito inicial de desenvolvimento e de testes. Está nas versões dedicadas ao Windows Insider e deverá nos próximos meses ser trabalhado para oferecer ainda mais aos seus utilizadores. Curiosamente, e como já começa a ser hábito na Microsoft, o sudo está acessível a todos como open-source.

Esta é uma excelente adição que a Microsoft traz para o Windows 11. Esta novidade dará um controlo ainda maior e evitará a necessidade de abrir novas janela da Powershell com permissões de Administrador. Com o comando sudo tudo será mais simples e rápido.

Como funciona o sudo no Windows 11