Explorador de ficheiros do Windows 11 vai aceder aos ficheiros no smartphone Android

A Microsoft tem apostado no Android como o seu sistema operativo móvel. Ainda que seja desenvolvido pela Google, a integração com o Windows 11 é única e continua a ser crescer de forma regular. Uma novidade está a caminho, que abrirá ainda mais os ficheiros do Android ao explorador de ficheiros do Windows 11.

Windows 11 e Android ainda mais próximos

Ao longo dos últimos meses a Microsoft tem dado ao Windows 11 uma maior integração com o Android. Estes 2 sistemas operativos querem ter acesso direto entre si e garantir aos utilizadores que muitas das funcionalidades do sistema da Google podem ser usadas na proposta da Microsoft.

Uma nova forma de integração parece agora começar a surgir e que abrirá o Android ainda mais ao Windows. Este último poderá aceder ao sistema de ficheiros do sistema da Google para os smartphones e assim facilitar a troca de informação entre o PC e os dispositivos móveis.

Looks like the Cross Device Experience Host will let you make your device show up in File Explorer in a future update, a toggle for this has been hidden in the app for some time. pic.twitter.com/9zwomWwdTz — PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) June 8, 2024

Explorador de ficheiros com acesso pleno

Uma atualização futura que está a ser preparada para o Cross Device Experience Host no Windows 11 pode permitir visualizar e aceder a ficheiros em qualquer smartphone Android. Para tal, bastará usar o explorador de ficheiros do Windows 11. A opção que será responsável por mostrar os smartphones Android no explorador de ficheiros foi localizada e partilhada no X.

Ao ativar este recurso, o Windows 11 solicitará que o utilizador envie uma solicitação de permissão ao smartphone para o sistema operativo poder aceder aos ficheiros os arquivos. Assim que a permissão for concedida, será possível aceder ao smartphone a partir do explorador de ficheiros do Windows 11.

Here's a permission request dialog related to this feature. pic.twitter.com/sCYeFDY7qS — PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) June 8, 2024

Mais uma das muitas novidades da Microsoft

Uma integração mais profunda de dispositivos Android no explorador de ficheiros do Windows 11 é muito interessante. Infelizmente, não existe muita informação sobre como este recurso funcionará, presumindo que a Microsoft irá disponibilizá-lo a todos. Deverá em breve ser acessível a mais utilizadores no programa Insider.

Esta será mais uma opção para os utilizadores do Windows acederem a qualquer smartphones com Android. As possibilidades são imensas e abrem a porta a transferir qualquer informação entre equipamentos usando apenas o explorador de ficheiros, eliminando assim processos mais complexos, que envolvem a cloud ou o email.