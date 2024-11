Fotografia: formato RAW vai chegar a muitas mais apps para Android

Precisa de imagens de maior qualidade e definição, mas sente-se limitado com o seu smartphone Android? Pois fique a saber que a Google está a atualizar biblioteca Jetpack CameraX para possibilitar que mais apps de câmara de terceiros captem fotos RAW.

Democratizar a alta qualidade da fotografia

A fotografia com smartphone já percorreu um longo caminho e, embora a maioria das pessoas esteja satisfeita com o resultado predefinido das câmaras dos seus smartphones, haverá sempre quem queira melhorar as suas fotografias antes de as partilhar. Infelizmente, as aplicações de edição de fotografias para Android não podem fazer muito quando lhes são fornecidas fotografias guardadas no formato JPEG.

Se quiser ter mais liberdade no que diz respeito ao que pode editar, terá de mudar para a fotografia RAW. No entanto, muitas aplicações Android com funcionalidade de câmara não suportam fotografia RAW, mas isso está prestes a mudar graças a uma próxima atualização da biblioteca Jetpack CameraX.

O que é o formato RAW?

Caso não saiba, a fotografia RAW envolve guardar os dados de imagem em bruto que saem diretamente da câmara sem qualquer compressão ou processamento adicional. A vantagem de fotografar em RAW é que aspetos como o equilíbrio de brancos, a exposição, a nitidez e outros podem ser ajustados posteriormente no software de edição de fotografias.

Por outro lado, os ficheiros de imagem RAW podem ser muito maiores do que as imagens JPEG, consumindo um espaço de armazenamento precioso que muitos telemóveis baratos não têm. Embora a compressão JPEG tenha perdas, o resultado final não é normalmente percetível para a maioria das pessoas, especialmente quando o nível de compressão é baixo.

Portanto, usar o formato Raw resulta numa imagem com uma maior quantidade de informação, ideal para quem quer trabalhar a fotografia de forma profissional ou amadora, ajustando aspetos como a exposição, o balanço de brancos e as sombras com um nível de detalhe impossível de alcançar em JPEG.

Chegada ao Android

O suporte para RAW nas aplicações de fotografia para Android abre novas possibilidades para os utilizadores que desejam ter um maior controlo sobre as suas fotos. Com este suporte, os fotógrafos poderão captar imagens com a mesma profundidade e qualidade oferecida por câmaras DSLR ou mirrorless, utilizando apenas o seu smartphone.

Esta funcionalidade é particularmente útil para aqueles que trabalham com edição fotográfica, pois permite manipular a imagem sem a perda de qualidade associada à compressão do JPEG.

Além disso, o formato RAW preserva uma gama mais ampla de cores e detalhes, tornando-o ideal para edições complexas e para criar efeitos artísticos que requerem precisão.

Para os entusiastas da fotografia móvel, a possibilidade de capturar em RAW representa também uma evolução no que diz respeito à criatividade. A qualidade extra oferece uma “margem de erro” maior, permitindo corrigir imperfeições que poderiam ser permanentes em fotos JPEG.

Como funciona no Android?

As aplicações que utilizam a biblioteca Jetpack CameraX em vez da API Camera2 do Android só podem atualmente guardar fotografias no formato de imagem JPEG. Isto faz sentido, uma vez que a biblioteca Jetpack CameraX se destina a aplicações que apenas necessitam de acesso à câmara para funcionalidades adjacentes, tais como aplicações de redes sociais que permitem tirar uma fotografia para partilhar com os amigos.

A API Camera2, por outro lado, há muito que suporta a captura de imagens RAW, uma vez que é a API que se destina a ser utilizada por aplicações de câmara completas.

Uma vez que a Camera2 é uma API mais complicada do que a CameraX, muitos programadores que não necessitam de controlos avançados da câmara nas suas aplicações utilizam a CameraX. Atualmente, a CameraX não suporta muitas funcionalidades do Camera2, embora a Google tenha vindo a trabalhar para trazer cada vez mais funcionalidades para o CameraX. Por exemplo, a Google trouxe o suporte de captura Ultra HDR para o CameraX com a versão 1.4.0. E na próxima versão do CameraX, a Google planeia adicionar suporte de captura RAW.

A versão 1.5.0-alpha03 do CameraX foi lançada na semana passada, antecipando as funcionalidades que serão adicionadas na versão estável do CameraX 1.5.0. Com a versão 1.5.0, a classe ImageCapture do CameraX adicionará dois novos formatos de saída: OUTPUT_FORMAT_RAW e OUTPUT_FORMAT_RAW_JPEG.

O primeiro capta uma única imagem RAW, enquanto o segundo captura uma imagem RAW e uma imagem JPEG. As imagens RAW são guardadas no formato Adobe DNG, que é um dos formatos de ficheiro mais utilizados para imagens RAW.

Em resumo: vantagens e desvantagens do formato RAW

Embora o formato RAW ofereça uma qualidade de imagem superior, ele tem as suas limitações, que é importante considerar:

Vantagens:

Qualidade de imagem superior: Preserva mais detalhes e cores, permitindo uma edição mais precisa. Maior flexibilidade na edição: Ajustes como exposição, contraste e balanço de brancos podem ser realizados com maior controlo. Ideal para profissionais e entusiastas: Oferece um nível de detalhe que é valioso para quem deseja uma edição cuidadosa.

Desvantagens:

Tamanho do ficheiro: As imagens em RAW ocupam muito mais espaço no armazenamento do que as imagens em JPEG. Necessidade de pós-edição: As fotos em RAW precisam geralmente de ser editadas para alcançar o seu potencial máximo, o que pode ser demorado para utilizadores que preferem resultados rápidos. Compatibilidade: Nem todos os visualizadores de fotos e dispositivos suportam o formato RAW, o que pode exigir a conversão para JPEG para partilha fácil.

O suporte para RAW nas aplicações de fotografia Android é um passo significativo na evolução da fotografia móvel.

À medida que mais aplicações e dispositivos adotam este formato, a distinção entre fotografia profissional e móvel torna-se cada vez mais ténue. Para os utilizadores de Android, isto significa que as limitações associadas à fotografia com smartphones estão a ser gradualmente ultrapassadas, permitindo uma nova era de criatividade e qualidade de imagem.