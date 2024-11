Audi é AUDI na China: nova marca de elétricos em parceria com a SAIC não tem os quatro anéis

Para jogar de forma competitiva no mercado chinês, a nova marca de carros elétricos da Audi é AUDI e não tem os icónicos quatro anéis. Numa adaptação estratégica, a empresa alemã uniu forças com a chinesa SAIC.

Em agosto, duas fontes alegadamente familiarizadas com o assunto revelaram que os novos carros elétricos a bateria da Audi, desenvolvidos na China para o mercado chinês, não deveriam utilizar o icónico logótipo dos quatro anéis.

A informação surgiu, depois de, em maio, a Audi ter anunciado que iria juntar-se à chinesa SAIC, tendo em vista o desenvolvimento de uma plataforma para carros elétricos destinada ao mercado chinês.

Agora, sabe-se que a Audi está a cimentar a sua relação com a SAIC, com o lançamento de uma nova marca de carros elétricos para a China. De nome AUDI, esta não será representada pelos clássicos quatro anéis.

Conforme avançado pelas empresas, a AUDI, que vai funcionar como uma entidade independente, posicionar-se-á no mesmo patamar que a tradicional. Os modelos da nova marca serão construídos exclusivamente para a China, tendo em conta as necessidades locais e as preferências do mercado. O primeiro modelo está previsto para o verão de 2025.

No evento dedicado às novidades, a empresa alemã revelou um concept car, provisoriamente chamado AUDI E. Nos próximos três anos, o plano passa por desenvolver três modelos puramente elétricos com a SAIC, com base numa nova e avançada plataforma.

Estes três produtos fazem parte do acordo de cooperação entre a Audi e a SAIC, e ambas as partes estão agora a discutir planos de colaboração futuros.

Disse Gernot Döllner, diretor-executivo global da Audi, revelando que o primeiro modelo da parceria com a SAIC começará a ser produzido esta semana.

Audi apresentou um concept car da AUDI para a China

O concept AUDI E apresenta uma nova linguagem de design, diferente dos veículos Audi tradicionais. Os faróis estão ligeiramente escondidos sob o capô do automóvel e utilizam grupos de formas triangulares para criar efeitos de iluminação dinâmicos. As luzes traseiras seguem uma abordagem semelhante.

Um elemento visual de destaque é o logótipo "AUDI" iluminado, que é visível até 120 metros de distância, segundo a informação partilhada.

No interior, o automóvel tem um grande ecrã contínuo, com os espelhos retrovisores exteriores integrados, digitalmente. Utilizando materiais de madeira nas portas e iluminação ambiente, o interior conta, também, com uma consola central.

Desenhado para o mercado chinês, a tecnologia é um ponto-chave. Por isso, o AUDI E mostrou-se equipado com o AUDI OS, um novo sistema operativo desenvolvido especialmente para a marca. Por via deste, o veículo tem um ecossistema de aplicações, bem como reconhecimento facial individualizado.

Além do Voice Assistance, espera-se que o veículo ofereça caraterísticas de condução inteligentes.

O concept car é alimentado por uma bateria de lítio de 100 kWh, com uma arquitetura de 800 V, que oferece uma autonomia CLTC superior a 700 km. O veículo tem motores duplos (dianteiro e traseiro) e é comercializado como um modelo Quattro.

Os números oficiais indicam um tempo de aceleração de 0-100 km/h de 3,6 segundos. Além disso, dispõe de direção progressiva à frente, direção a todas as rodas e suspensão a ar.