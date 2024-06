Já viu a novidade? Google renovou interface de uma das melhores pesquisas no Android

A pesquisa da Google abrange áreas que muitos não conhecem. São pequenos extras que dá aos utilizadores e que fazem toda a diferença. Um deles permite pesquisar por músicas, bastando trautear, assobiar ou cantar no Android e no iOS. Esta recebe agora uma nova interface, mais interativa e mais interessante. Conheça a novidade.

São muitas as mudanças que a Google tem trazido para a interface das suas apps e para os seus serviços. Estas alterações procuram tornar a sua utilização mais intuitiva ou simplesmente mais atrativa, para assim os utilizadores passarem mais tempo a usar estas propostas.

A opção para reconhecer músicas é uma funcionalidade que muitos não conhecem, mas que se torna útil. Consegue substituir apps com o Shazam e depende apenas da app Google, que está em (quase) todos os smartphones Android e é simples de usar, bastando trautear, assobiar ou cantar.

A grande novidade surge agora na interface desta pesquisa, que passa a mostrar uma imagem mais moderna e mais adequada aos dias de hoje. Abandonou as barras verticais no reconhecimento das músicas e passou a mostrar uma esfera tridimensional no centro do ecrã.

Como este processo tenta ouvir a música tocada ou cantada, esta reagirá, expandindo-se e reduzindo a sua dimensão. Claro que em termos de cores esta é rica e usa todas as que estamos habituados a ver nos produtos da Google.

Como pode ser visto no vídeo, a animação pode mudar com base no volume ou intensidade da música que está a tocar. Este comportamento será deverá ser o mesmo, independentemente de estar a ser cantada, cantarolada ou apenas assobiada. Irá apenas refletir o som que estiver a ser ouvido.

Esta opção está já disponível na app Google, tanto para Android como para o iOS, mas ainda não para todos., algo que acontecera nos próximos dias. Para experimentar basta abrir a app Google, tocar no ícone do microfone na barra de pesquisa, seguido do botão “Pesquise uma música” que aparece no ecrã.