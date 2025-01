Google: Pixel Watch passa a exigir confirmação antes de contactar serviços de emergência

Os smartwatches têm acumulado ao longo dos anos funcionalidades que vão para lá do que era a ideia original. Já conseguem recolher dados sobre o bem-estar dos utilizadores e até alertar em situações e emergência. A Google mudou agora uma funcionalidade importante e o Pixel Watch passa a exigir confirmação antes de contactar serviços de emergência.

Agora requer uma confirmação no smartwatch

No início desta semana foi revelado que a Google preparava-se para melhorar como os Pixel Watch lidam com as chamadas de emergência. A mudança é importante e até lógica, e agora a Google já está a oficializar estas mudanças com uma simples atualização.

Do que foi visto, surge uma modificação na forma como o gesto SOS de emergência funciona no Pixel Watch. Até agora, bastava tocar na coroa do smartwatch cinco vezes para acionar este modo, no qual surgiria uma breve contagem decrescente. Esta informava que os serviços de emergência estariam prestes a ser contactados. Havia ainda a hipótese de abortar caso tivesse sido acionado acidentalmente.

Em vez disso, foi descoberto um novo fluxo para este modo, que solicita agora ao utilizador uma confirmação. Após realizar os cinco toques na coroa, é necessário manter o ecrã pressionado durante três segundos para iniciar a chamada de emergência.

A Google lança nos Pixel Watch dentro de dias

Embora isto exija mais interação (o que pode ser difícil durante uma emergência real), também parece muito menos provável que resulte em chamadas de emergência acidentais e indesejadas. A Google já partilhou que esta mudança não só já está a chegar, como este novo comportamento de pressionar durante três segundos se tornará o padrão para o SOS de emergência.

Embora os utilizadores possam voltar à antiga funcionalidade de chamada automática, a menos que cancele, terá de a alterar manualmente. Para isso, e num smartwatch Pixel, têm de navegar até Definições > Segurança e emergência > SOS de emergência > Formas de iniciar o SOS.

A Google esclarece ainda que após a ativação deste modo, têm 20 segundos para confirmar pressionando e segurando o ecrã. Quem não conseguir confirmar nessa janela, terá de começar de novo. Os proprietários de Pixel Watch começarão a receber a alteração para este novo comportamento nos seus relógios nas próximas semanas.