Estando cada vez mais ligados à Internet, torna-se por vezes difícil ter uma noção do mundo real que nos rodeia. Toda a informação que vem de fora é filtra e não temos uma interface que a possa trazer para o digital.

É assim importante que surjam serviços como o Shazam, que nos dá acesso a toda a informação das músicas que podemos ouvir ou que estejam a tocar. Esta é a forma mais simples de descobrir o artista e o nome de uma música, e agora recebeu uma novidade importante para ser mais simples de usar.

Simples descobrir que música está a tocar

O Shazam sempre foi uma app e um serviço muito diferente do que é normal. Dá aos utilizadores a capacidade de reconhecer e identificar as músicas que tocam, bastando colocar o smartphone a ouvir. O seu interesse e importância é tal que a Apple acabou por comprá-lo.

Claro que o Shazam continuou a crescer e a evoluir e as novas versões têm trazido novidades. Recebeu a capacidade de reconhecer músicas mesmo sem estarem a tocar para fora e agora tem uma novidade que o torna ainda mais simples de usar.

Tudo fica nas notificações do Android

A mais recente versão traz a possibilidade de chamarmos o Shazam diretamente da área de notificações do Android. Esta nem sequer ativar a app, mas consegue reconhecer a música. Primeiro necessitam de configurar esta nova opção nas Definições, ativando a opção Shazam na barra de notificações.

Dai em diante, e na área de notificações, vão ter um novo alerta. Este, na verdade, é apenas um atalho para o reconhecimento. Caso não surja, repitam a configuração, mas desta vez associem uma conta e autentiquem-se no Shazam.

Sons do smartphone ou de outro lado

Só precisam então de carregar na notificação para que o reconhecimento seja realizado. Passados alguns segundos, e sem que a app do Shazam seja aberta, serão mostrados o nome e o cantor da música que está a tocar. Tem esta capacidade mesmo para músicas a tocar no smartphone.

Claro que há alguns extras que podem ser aproveitados e que são muito úteis. Um dos mais interessantes é a apresentação das letras das músicas, que passam a ser mostradas em sincronismo com o que está a tocar.

O Shazam tem mais para oferecer

Basta carregar então na opção Ver as letras e vai poder acompanhar a música. Aí tem também acesso a outros dados e opções. Se preferirem, podem também partilhar com outros utilizadores. Todas as músicas pesquisadas ficam registadas para posterior consulta.

É com esta pequena, mas importante, melhoria que o Shazam volta a inovar e a mostrar-se essencial. Muitos utilizadores já se habituaram à sua presença e não querem outra opção para descobrir as músicas e os cantores que estão a tocar perto do smartphone.