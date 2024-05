HONOR tem planos ambiciosos para trazer a IA ao Magic OS 8.0 e aos seus smartphones

A IA está no Android e as marcas começam a aproveitar o que esta oferece. A próxima a abraçar esta novidade cada vez mais usada é a HONOR, que revelou ter planos ambiciosos para trazer a IA para o seu novo Magic OS 8.0 e para os seus smartphones.

HONOR tem planos para ter a IA no Magic OS 8.0

A HONOR tem procurado abraçar as mais recentes e importantes tecnologias que estão acessíveis para as marcas de smartphones. Esta é já uma marca independente e que tem apresentado smartphones cada vez mais interessantes e com caraterísticas únicas e próprias.

Num evento onde revelou algumas informações sobre os HONOR 200, a marca acabou por dar a conhecer também os seus planos ambiciosos para trazer a IA para o Magic OS 8.0 e os seus smartphones. Esta será uma mudança importante e que dará aos utilizadores acesso a ferramentas e capacidades a que atualmente poucos têm acesso.

A empresa enfatizou o seu compromisso em aproveitar os recursos de personalização e privacidade da IA. Para isso introduzirá uma “Arquitetura de IA de 4 camadas” projetada para incorporar capacidades de IA em todos os níveis da experiência do utilizador. O Magic OS 8.0 será a primeira UI baseada em intenção do setor, que visa antecipar as necessidades do utilizador e agilizar as interações.

Smartphones vão ter ainda mais capacidades

Isso foi demonstrado no recurso Magic Portal, que consolida de forma inteligente tarefas complexas em processos de etapa única. Para isso adapta-se aos comportamentos e preferências individuais do utilizador. A HONOR afirma que o Magic Portal suporta atualmente 100 das principais apps em sete cenários, que vão desde viagens e produtividade até entretenimento e redes sociais, com planos para expansão.

Além do Magic Portal, a HONOR revelou planos para incorporar apps generativas de IA nos seus próximos smartphones. A empresa também anunciou uma parceria com o Google Cloud para integrar essas experiências generativas de IA.

A série HONOR 200, que será lançada em Paris a 12 de junho, será alimentada na sua base pelo Magic OS 8.0 melhorado por IA. Esta empresa também anunciou planos para lançar o Magic OS 8.0 nos seus dispositivos HONOR Magic V2 e HONOR 90.