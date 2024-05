Xiaomi copiou o vídeo polémico da Apple, mas deu-lhe uma grande mudança

A Apple não ficou bem vista com uma das suas últimas campanhas publicitárias. O vídeo que publicou rapidamente colecionou comentários negativos e opiniões críticas. A concorrência tem aproveitado este momento e agora foi a Xiaomi. A marca chinesa copiou o vídeo polémico do Apple Crush, mas deu-lhe uma grande mudança.

Vídeo da Apple não correu como esperado

Na mais recente campanha publicitária do iPad Pro a Apple resolveu enaltecer a reduzida espessura deste equipamento. Para isso lançou um vídeo onde muitos elementos eram compactados. Estes surgiam dentro do equipamento mais fino que a Apple alguma vez já produziu.

Esta ideia acabou por cair mal a muitos artistas e até ao público. Segundo os muitos comentários lançados no X e em outras redes sociais, o destruir da cultura e de todos aqueles elementos não faz nenhum sentido. Foi mesmo considerado ofensivo para todos os que produzem arte.

Ainda que a Apple tenha reconhecido o erro e apresentado um pedido de desculpas, a verdade é que a concorrência aproveitou. Neste momento menos positivo da Apple, os rivais contra-atacaram e marcaram uma posição. A primeira foi a Samsung, que no dia em que o iPad começou a ser entregue, veio a público mostrar um vídeo e declarar que a “criatividade não pode ser esmagada”.

Xiaomi aproveitou e lançou a sua publicidade

Agora, quem aproveitou este momento foi a Xiaomi. Numa das suas contas do X publicou um vídeo onde usa os mesmos elementos que a Apple usou. O vídeo é em tudo similar, mas tem uma diferença muito grande. No último momento a prensa é parada e nada é destruído.

Este seu vídeo foi criado para promover o lançamento próximo do smartphone Xiaomi 14 Civi na Índia. Acredita-se ser uma reformulação do modelo Civi 4 Pro vendido na China. Na publicação feita no X, o texto é claro: "#CinematicVision - Coming Soon!". Há um destaque claro para o "Ci" e o "Vi", que formam o nome do novo smartphone.

Tal como muitos se recordarão, esta não é a primeira vez que a Xiaomi tem publicidade que se aproxima muito das ideias que a Apple revelou antes. Tem também aproveitado estes momentos para dar algumas alfinetadas à criadora do iPhone e aproveitado os seus deslizes para se destacar.

Recorde o vídeo da Apple