CMF Phone 1: o smartphone que dá para trocar a capa traseira

Tal como já referimos, a CMF by Nothing deu provas que o facto dos equipamentos terem um design elegante e moderno e alta qualidade de fabrico não é algo exclusivo para o segmento Premium. Conheçam as nossas primeiras impressões do novo CMF Phone 1 que custa pouco mais de 200 euros.

A CMF by Nothing Phone, submarca da Nothing, lançou recentemente o novo Phone (1), assim como o novo CMF Watch Pro 2 e o CMF Buds Pro 2.

No que diz respeito ao CMF Phone (1), o Pplware já o recebeu para testes e as primeiras impressões são muito positivas. Um smartphone leve, com um design bastante elegante, com destaque para a zona das câmaras traseiras e também para a zona inferior direita.

Como referimos aqui, o ecrã Super AMOLED de 6,67" com taxa de atualização adaptável ultra suave de 120 Hz e 2000 nits. Segundo a CMF by Nothing, o CMF Phone 1 é um dos melhores smartphones para todas as suas tarefas do dia a dia.

CMF Phone 1: pode mudar a capa traseira

Uma das características deste novo CMF Phone 1 é o facto de ser possível mudar facilmente a capa traseira, daí ser considerado um smartphone modular.

Além da capa, é também possível adicionar um suporte na zona inferior direita para manter o smartphone em modo moldura, ou então usar uma banda para o colocar ao pescoço ou preso em alguma mala.

Em termos de características, o CMF Phone 1 destaca-se por vir com um sistema de câmaras traseiras de 50 MPX da Sony e uma câmara frontal de 16 MPX. Ao nível das câmaras destaque para a tecnologia XDR da Google que vem integrada e que melhora sinfigicativamente a qualidade da fotografia.

A bateria é de 5000 mAh e ao nível da memória RAM há outra novidade, pois esta pode ser expansível.

O CMF Phone 1 vem com processador MediaTek Dimensity 7300 5G de última geração, que foi co-projetado com a Nothing. O smartphone vem com 8 GB de RAM, mas pode chegar aos 16 GB através do sistema virtual Booster.

Em termos de memória de armazenamento pode chegar aos 2TB, recorrendo a um cartão microSD.

Além de todas as interessantes características, destaque ainda para a integração do ChatGPT. Pode perguntar, ouvir e aprender com o ChatGPT.

Preços e disponibilidade

Phone 1 : 8GB + 128GB - €239

: 8GB + 128GB - €239 Phone 1: 8GB + 256GB - €269

