Já viu o anúncio para o novo iPad Pro? Apple diz que “falhou o objetivo” e pede desculpa

Numa tentativa de ode à criatividade, a Apple acabou por espoletar alguma revolta nos consumidores, artistas e criadores. Já viu o anúncio que a empresa lançou para o seu novíssimo iPad Pro? Aparentemente, "falhou o objetivo".

Num evento que foi "all about iPad", a Apple apresentou o seu novo modelo Pro, atribuindo-lhe a difícil tarefa de potencializar a criatividade dos criadores. Com uma série de novas funcionalidades e aplicações, o dispositivo deverá seguir versátil, mas, ainda assim, desenhado especialmente para os artistas.

Na tentativa de promover uma das características de destaque do iPad, a Apple lançou, no dia 7 de maio, um anúncio. No vídeo de um minuto, uma prensa industrial esmaga uma larga lista de motores criativos: instrumentos musicais, câmaras, latas de tinta, televisões, livros, entre outros. A prensa não destrói, contudo, o novo dispositivo topo de gama, pois "o iPad mais poderoso de sempre, é também o mais fino".

Não tardou até que comentários de revolta surgissem, questionando a perspetiva do anúncio, que destrói "símbolos da criatividade humana e de conquistas culturais para apelar aos criadores"; e que "desrespeita o equipamento criativo e goza com os criadores".

Perante a insatisfação relativamente ao novo anúncio, a Apple pediu desculpa: "A criatividade está no nosso ADN na Apple e é incrivelmente importante para nós conceber produtos que capacitem os criativos de todo o mundo".

O nosso objetivo é celebrar sempre a miríade de formas como os utilizadores se expressam e dão vida às suas ideias através do iPad. Falhámos o objetivo com este vídeo e pedimos desculpa.

Disse Tor Myhren, vice-presidente de comunicações de marketing da empresa, numa declaração à Ad Age.

Intitulado "Crush", o anúncio já recebeu milhões de visualizações no canal da Apple no YouTube, bem como na conta X de Tim Cook. O vídeo não chegou a ser exibido na televisão e os planos nesse sentido terão sido descartados, segundo a empresa.