Ainda que tenha sido uma revelação muito importante para a Apple, a verdade é que muitos esperavam mais deste modelo. A inovação da marca parece ter ficado aquém do esperado e isso rapidamente se fez sentir. A concorrência da Apple não perdeu tempo e rapidamente surgiram as reações à aparente falta de inovação do iPhone 15.

A Apple parece ter colocado no iPhone 15 um lote de novidades que considera importantes e que vão certamente mudar o que a marca oferece aos seus clientes. Estas estão a ser consideradas melhorias que eram esperadas, mas que ficaram longe do que a marca poderia oferecer.

Claro que neste cenário, varias marcas concorrentes aproveitaram para questionar a Apple onde está a inovação e as verdadeiras novidades. Estas são fabricantes Android e que em muitos casos já oferecem nos seus smartphones todas as melhorias da Apple.

This one REALLY could have used “one more thing” — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 12, 2023

A primeira que se manifestou foi a Samsung, que deixou claro que não percebe onde está a inovação da Apple para o iPhone 15. Reduz todas as novidades a um simples "one more thing", um chavão que é muitas vezes usado nos eventos da Apple para revelar outras novidades, que nem sempre são secundárias.

Ao mesmo tempo, a Samsung publicou um vídeo no Twitter/X onde mostra que a inovação é uma das marcas da empresa e que não deixa para mais tarde as novidades. Neste vídeo mostra mesmo as suas mais recentes inovações e deixa para a Apple o "ainda estamos a trabalhar nisso.

You don't say — OnePlus (@oneplus) September 12, 2023

A segunda marca a vir a público mostrar que oferece tudo o que a Apple apresentou foi a OnePlus. Esta marca focou-se na nova porta de carregamento e transmissão de dados, o USB-C. Fez questão de mostrar que já desde 2015 oferece essa interface e foram a primeira marca a ter isso nos smartphones.

Por fim, temos a Xiaomi, que também não perdeu tempo a mostrar que a Apple terá ficado aquém do esperado nas novidades do iPhone 15. A marca chinesa abordou o tema da câmara fotográfica e que desde 2017 que tem no seu Redmi Note 7 uma câmara de 48MP. Destacou também a diferença de preços, visto que este smartphone custava 200 euros.

A verdade é que este é um movimento que acontece todos os anos após a revelação das novidades da Apple. Este ano, com o iPhone 15 não foi diferente e as marcas Android voltaram a focar-se no que de menos positivo está a ser apontado a novo smartphone.

Curiosamente, e mesmo dentro do universo Android esta é uma situação que acontece, mostrando assim a rivalidade entre as empresas. Com várias novidades a chegar, estas provocações saudáveis vão certamente voltar, para enaltecer e destacar a concorrência.