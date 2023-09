Maioria dos leitores dizem que o iPhone 15 não é “nada de muito novo”

Finalmente a Apple apresentou o seu novo iPhone 15, disponível em diferentes variantes como a marca já nos acostumou. Mas ao questionarmos os nossos leitores sobre a sua opinião acerca dos novos smartphones, a maioria dizem que não é "nada de muito novo, muito do que já se estava à espera". Vamos então conhecer todos os resultados.

Qual a sua opinião sobre os novos iPhone 15?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.449 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a maioria dos participantes, com 54% dos votos, consideram que os novos iPhone 15 não são "nada de muito novo, muito do que já se estava à espera" (780 votos). Já 38% dos leitores dizem que "não gostei, não é nada de especial e a marca tem vindo a desapontar" (555 votos). Por sua vez, os restantes 8% consideram que os novos iPhone 15 são "um espetáculo de smartphone, a Apple continua a surpreender com fantásticos equipamentos inovadores" (114 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados atuais desta questão.

Nos comentários deixados no artigo onde colocámos esta questão, as opiniões dividem-se e vários leitores acabam por mostrar em que pontos esta novidade os desiludiram. Para além disso, tal como seria de esperar, as novas funcionalidades do iPhone 15 são comparadas com as já existentes noutros equipamentos Android.

