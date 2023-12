Apple lança o iOS 17.2 RC, macOS Sonoma 14.2 RC e outros

A gigante de Cupertino lançou hoje as releases candidates do iOS 17.2, watchOS 10.2, macOS 14.2 e tvOS 17.2. As versões finais devem ainda chegar este mês.

Estão quase a chegar as versões finais do iOS 17.2, macOS Sonoma 14.2 e outros. A Apple disponibilizou hoje as releases candidates e as novidades são muitas.

No que diz respeito ao iOS 17.2, destaque para...

App Diário

Diário é a nova app que permite escrever sobre os pequenos e grandes momentos da sua vida

As sugestões de registo no diário facilitam a lembrança das suas experiências, agrupando de forma inteligente os treinos/passeios, fotos, treinos e muito mais

Os filtros permitem que encontre rapidamente entradas marcadas ou mostre entradas com anexos para que possa revisitar e refletir sobre momentos importantes da sua vida

As notificações programadas ajudam a manter uma prática consistente de registo no diário, lembrando-o a escrever nos dias e horários que definir

Opção para bloquear o diário usando Touch ID ou Face ID

A sincronização do iCloud mantém as entradas de diário seguras e criptografadas no iCloud

Botão de ação

Opção de tradução para o botão Ação no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max para traduzir frases rapidamente ou conversar com alguém em outro idioma

Câmara

O vídeo espacial permite capturar vídeo no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max para que possa reviver as memórias em três dimensões no Apple Vision Pro

Velocidade de foco da câmara telefoto aprimorada ao capturar pequenos objetos distantes no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Mensagens

A seta de atualização permite que "salte" para a primeira mensagem não lida numa conversa

A opção Adicionar sticker no menu de contexto permite adicionar um sticker diretamente a um balão

As atualizações do Memoji incluem a capacidade de ajustar o formato do corpo de qualquer Memoji

Clima

As quantidades de precipitação ajudam-no a ficar atento às condições de chuva e neve num determinado dia durante os próximos 10 dias

Os novos widgets permitem que escolha entre precipitação para a próxima hora, previsão diária, horário do nascer e pôr do sol e condições atuais, como qualidade do ar, sensação e velocidade do vento

O instantâneo do mapa de vento ajuda a avaliar rapidamente os padrões de vento

O calendário lunar interativo permite visualizar facilmente a fase da lua em qualquer dia do próximo mês

Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de bugs: