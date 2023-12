Portugal: Energia Renovável abasteceu 87% da eletricidade consumida

Portugal tem vindo a bater recordes no que diz respeito a Energia Renovável. De acordo com dados recentes da REN - Redes Energéticas Nacionais, as energias renováveis abasteceram 87% da eletricidade consumida em novembro.

Energia Renovável: novembro foi favorável à produção hidroelétrica e eólica

Energia renovável refere-se a fontes de energia que são naturalmente reabastecidas na natureza e, portanto, são consideradas sustentáveis a longo prazo.

Quando se fala em energia renovável, as principais formas são:

Solar: A energia solar é gerada pela captura da luz do sol por meio de painéis solares fotovoltaicos ou coletores térmicos. Eólica: A energia eólica é gerada pelo movimento do ar, convertido em eletricidade por turbinas eólicas. Essas turbinas são movidas pela força do vento. Hidrelétrica: A energia hidrelétrica é gerada pela movimentação da água, geralmente em rios ou represas, que é usada para girar turbinas que geram eletricidade. Biomassa: A biomassa envolve a queima de materiais orgânicos, como madeira, resíduos agrícolas ou resíduos urbanos, para gerar calor ou eletricidade. Geotérmica: A energia geotérmica é obtida do calor interno da Terra. Pode ser aproveitada para produzir eletricidade ou para aquecimento direto. Oceânica: Esta é uma categoria mais ampla que inclui várias formas de energia provenientes dos oceanos, como energia das ondas, energia das marés e energia térmica oceânica.

De acordo com a REN, a produção de energia de fonte renovável abasteceu 87% da eletricidade consumida em Portugal durante o mês de novembro. O mês passado foi muito favorável à produção hidroelétrica e eólica, A primeira registou um índice de produtibilidade de 2,02 (média histórica de 1), o terceiro valor mais elevado dos registos da REN para este mês (registos desde 1971).

Ainda nas hidráulicas, registou-se no dia 5 de novembro um novo máximo histórico na potência entregue à rede, 6.719 Megawatts (MW), acima dos 6.569 MW de janeiro deste ano. Já na energia eólica, o índice mensal situou-se em 1,04, enquanto na fotovoltaica foi de 0,92.

No período de janeiro a novembro, a REN indica que os índices de produtibilidade associados às energias renováveis "estão próximos dos valores médios", com o de energia hidráulica a registar 0,98 e os de eólica e solar ambos com 1,01.

"Desde o início do ano até ao final de novembro, a produção renovável abasteceu cerca de 59% do consumo, repartida pela eólica com 25%, hidroelétrica com 21%, fotovoltaica com 7% e biomassa com 6%", detalha.

Quanto à produção a gás natural, abasteceu 20% do consumo e o saldo importador assegurou igualmente 20%.

No mercado de gás natural, mantém-se a tendência de queda, com uma variação homóloga global de -31% em novembro.