Apresentado há poucos dias, o iPhone 15 Pro começa agora a chegar às mãos dos especialistas que o analisam e descobrem algumas limitações. A mais recente a ser revelada mostra que o iPhone 15 Pro e o A17 Pro sofrem de excesso de temperatura, o que se traduz numa pior autonomia e desempenho.

Temperatura traz problemas ao iPhone 15 Pro

O iPhone 15 Pro destaca-se do modelo base por ter um novo SoC e mais RAM. Este novo processador promete ter mais desempenho que o presente no modelo do ano passado, aumentando o que podemos tirar deste smartphone.

A verdade é que os primeiros testes mostram um cenário diferente, fruto de um problema identificado. A análise dos resultados dos primeiros testes mostra que é incapaz de manter baixas temperaturas por períodos mais longos, resultando num aumento de temperatura, e obrigando a uma solução de arrefecimento robusta para obter um resultado elevado nos testes do SoC.

Desempenho do A17 Pro é o primeiro a sofrer

Numa pontuação atualizada do Geekbench 6, o iPhone 15 Pro Max com o A17 Pro obteve um resultado impressionante de 2999 e 7779 em single-core e multi-core. Esses resultados representam um aumento de 20 por cento em comparação com o A16 Bionic.

Testes feitos pelo criador de conteúdo chinês Geekerwan revelaram que o iPhone 15 Pro sofre de graves problemas de temperatura. Esses resultados também revelaram que a arquitetura de 3nm do A17 Pro faz pouco para aliviar os problemas de aquecimento.

Apple tem de resolver o problema de autonomia

Ao avaliar o desempenho nos jogos, este criador de conteúdos percebeu também que o iPhone 15 Pro Max tem uma autonomia de 7 horas e 13 minutos. No mesmo teste, o iPhone 14 Pro Max conseguiu chegar a 7 horas e 55 minutos, apesar de ter uma bateria menor. O modelo fica com apenas 6 horas de autonomia em comparação com as 6 horas e 46 minutos do iPhone 14 Pro.

Fica assim claro que o SoC A17 Pro parece ter chegado ao iPhone 15 Pro com alguns problemas de eficiência, que nem mesmo o seu processador de 3nm consegue esconder. Resta saber se a Apple conseguirá tratar desse problema recorrendo a atualizações de software.