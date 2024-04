A próxima grande aventura da Apple pode ser um robô doméstico

Após ver os seus planos para um carro terem caído por terra, a Apple poderá ter já o seu próximo grande projeto definido. A sua grande aventura seguinte será no campo da robótica e poderá no futuro revelar um robô doméstico, para apoiar os utilizadores em diversas situações.

Apple já terá um substituto para o seu carro

Ainda que nunca tenha sido apresentado oficialmente, o projeto do carro da Apple era algo bem conhecido por todos. Este pretendia criar uma proposta elétrica e com condução autónoma, mostrando claramente que a marca queria inovar e entrar numa área nova, tal como a Xiaomi o conseguiu com tanto sucesso.

Com o fim desse projeto, a Apple terá transferido todos os seus engenheiros para as equipas de hardware e IA, procurando novos projetos e novas ideias. A pesquisa em sistemas autónomos e robótica pode ter aberto as portas para o próximo projeto da empresa, que poderá focar-se num robô doméstico.

Robô doméstico para ajudar os utilizadores

De acordo o que com pessoas próximas com este assunto revelaram, o trabalho em robótica está já a acontecer na divisão de engenharia de hardware e no grupo de IA da Apple. O chefe de IA da empresa, John Giannandrea, e os executivos de produtos domésticos Matt Costello e Brian Lynch supervisionam este projeto.

Este projeto parece ter já os seus objetivos bem definidos sobre o que se espera que lance no mercado. Este robô da Apple seguirá o utilizador pela casa e apoiará todas as tarefas. Não está claro qual será a função que serviria atualmente, mas o objetivo é realizar tarefas ou comandos simples.

Projeto prevê um braço robotizado para ecrã

Um segundo projeto que estará a ser avaliado é mais limitado em termos de utilização no espaço. Este será um braço robótico para um monitor que pode seguir o utilizador ou reagir a certas situações no ecrã. Por exemplo, o monitor pode acenar quando uma pessoa numa conversa estiver a acenar com a cabeça.

Ambos os projetos dependem fortemente da aposta da Apple na inteligência artificial. Sistemas autónomos e o suposto safetyOS do Apple Car podem ser aplicados a estes robôs. É claro que os laboratórios internos da Apple trabalham em muitos projetos que nunca veem a luz do dia. Ainda assim, e dado o interesse cada vez maior nesta área, esta poderá mesmo ser a próxima grande aventura da Apple.