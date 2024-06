Apple Watch e AirPods continuam a dominar o mercado dos “vestíveis”, mas…

A Apple continua a liderar o mercado dos produtos portáteis, mas perdeu terreno com o declínio anual das vendas do Apple Watch e dos AirPods. Um dos "culpados" foi o processo judicial que implicou remover a opção de leitura de oxigénio no sangue dos Apple Watch nos EUA.

Apple continua a dominar mercado dos dispositivos vestíveis

As linhas Apple Watch e AirPods são extremamente populares na categoria de produtos "vestíveis", popularmente também apelidados de wearables. Graças à procura contínua, a Apple ainda está no topo das vendas do mercado, de acordo com os números da IDC.

Lançado em 4 de junho, os números de vendas de dispositivos vestíveis cresceram para o mercado como um todo. Com 113,1 milhões de vendas no primeiro trimestre de 2024, o mercado registou um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior.

No entanto, a IDC acrescenta que o mercado é afetado negativamente pelo declínio dos preços médios de venda pelo quinto trimestre consecutivo.

Numa base por empresa, a Apple está na liderança com 20.6 milhões de unidades vendidas no primeiro trimestre de 2024. Este valor é inferior aos 25,4 milhões observados no mesmo trimestre do ano anterior, o que representa uma contração de 18,9%.

A redução das vendas significa que a quota de mercado da Apple diminuiu ao longo de um ano, de 24,5% para 18,2%. O rival mais próximo é a Xiaomi, com 11,8 milhões de vendas e uma quota de mercado de 10,5%.

A IDC explica que a Apple foi prejudicada por “más condições macroeconómicas”. A proibição de vendas do Apple Watch nos EUA também parece ter causado problemas, assim como a falta de novos AirPods.

As vendas do Apple Watch caíram 19,1% em relação ao ano anterior, enquanto os AirPods e os itens da subsidiária Beats caíram 18,8%.