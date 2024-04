5 aplicações fantásticas para o seu computador Mac

O macOS já por si é muito completo, mas, convenhamos, a Apple por vezes simplifica demais. Isso, no entanto, é também uma porta para os programadores e criativos poderem criar novas ferramentas. E hoje trazemos não uma, não duas, mas cinco apps super úteis.

Existem muitas ferramentas gratuitas ou a preços "baratos" que podem mudar completamente a nossa forma de trabalhar. Facilitando em muito os processos rotineiros, ou aquelas menos usuais, que necessitamos para o desempenho do nosso trabalho. E é para ajudar que hoje trazemos 5 ferramentas que fazem falta em qualquer macOS.

Conhece algumas destas 5 ferramentas?

1 - CopyClip

Esta é uma das minhas aplicações mais utilizadas na barra de menus. O CopyClip guarda os textos e URLs recentes que copiei e garante que são preservados mesmo quando copio outra coisa e substituo a área de transferência do meu Mac.

É uma ferramenta que já me salvou algumas vezes.

CopyClip

2 - Horo

Trabalha durante horas fixas todos os dias, como eu? Nesse caso, o Horo pode ser uma dádiva de Deus para o ajudar a controlar o tempo.

Todas as manhãs, inicio uma contagem decrescente de 8 ou 8,5 horas. Este permite-me saber o meu progresso em relação ao tempo restante ao longo do dia. Se tiver de fazer uma pausa prolongada, posso pausar o temporizador com alguns cliques e retomá-lo quando voltar ao trabalho. É um acessório indispensável para o meu Mac.

Horo

3 - MenuBarX

É um prático navegador da Web que se encontra na barra de menus do Mac e que pode ser muito útil quando se pesquisa algo na Web. É muito rápido e fácil entrar e sair desta segunda janela do navegador Web.

Quando sai da caixa, o tamanho da janela do navegador é pequeno, como um telemóvel, mas pode clicar (no fundo dessa janela) no ícone do telemóvel > Tamanho da janela e aumentá-la.

MenuBarX

4 - AppCleaner

No Mac OS a instalação da maior parte das aplicações apenas envolve mover a aplicação para a pasta respetiva. A desinstalação não é muito diferente. Apenas tem de mover a aplicação para o lixo e já está. Mas existem sempre alguns pequenos ficheiros, como os caches, que sempre ficam, e se quiser que tudo desapareça o AppCleaner é para si!

O AppCleaner tem uma interface bastante simples com um menu em cima e uma área em baixo para onde pode arrastar a aplicação que quer remover por completo. Ao arrastarmos uma aplicação para o AppCleaner, é-nos mostrada uma lista de todos os ficheiros no computador referentes a essa aplicação. Pode escolher quais quer apagar e depois só tem de carregar em “Delete”.

AppCleaner

5 - Transnomino

O Transnomino oferece um conjunto de ações de renomeação, desde simples substituições de texto a substituições mais complexas utilizando Expressões Regulares e inserções de texto baseadas em atributos dos ficheiros.

Qualquer número destas ações de renomeação pode ser colocado em sequência e pode pré-visualizar diretamente os resultados enquanto os cria.

Transnomino

Agora é a vossa vez. Que aplicações não podem faltar no vosso macOS?