Procura um empréstimo “fácil”? A ESET alerta para burlas

As burlas de empréstimos aproveitam-se da vulnerabilidade financeira e podem mesmo prendê-lo num ciclo vicioso de dívidas. A ESET alerta para os perigos do crédito fácil. Saiba como evitar as burlas se estiver a considerar pedir um empréstimo.

Nos últimos anos, a subida dos preços em várias áreas tem exercido uma enorme pressão sobre as famílias, que cada vez mais se encontram numa posição vulnerável face aos custos da alimentação, energia ou taxas de juro. Como seria de esperar, os cibercriminosos não perderam a oportunidade para beneficiar com o infortúnio alheio. Em alguns casos, fazem-no através de fraudes de crédito pessoais.

Estas fraudes podem assumir várias formas, mas na sua essência passam por oferecer créditos pessoais sem compromisso para enganar os utilizadores online mais vulneráveis, estando os jovens, os idosos e as famílias com baixos rendimentos entre os grupos mais suscetíveis ao encanto do crédito fácil. A ESET, empresa europeia líder em soluções de cibersegurança, alerta para as fraudes mais habituais e como as evitar

#1 - Fraude de comissão

Provavelmente o tipo mais comum de fraude em termos de empréstimos, esta situação normalmente envolve burlões que se fazem passar por um grupo ou instituição legítimos. Afirmam estar em posição de oferecer um empréstimo sem condições, mas pedem-lhe que pague um pequeno adiantamento - uma comissão ou taxa para ter acesso ao dinheiro. E a seguir, desaparecem com o seu dinheiro.

Podem dizer que a taxa é para um "seguro", ou mesmo um "depósito". Podem também dizer que se deve ao facto de o cliente ter uma má classificação de crédito. Normalmente, o burlão afirma que a taxa é reembolsável. No entanto, muitas vezes pedem que seja pago em criptomoeda, através de um serviço de transferência de dinheiro ou mesmo como um vale de oferta. Isto tornará praticamente impossível a recuperação de quaisquer fundos perdidos.

#2 - Fraude de empréstimos a estudantes

Uma variedade particular de fraudes relacionadas com empréstimos visa as pessoas que estão ansiosas por garantir o financiamento da sua educação e os recém-licenciados sobrecarregados com propinas e outras despesas de educação.

Estes esquemas envolvem também condições de empréstimo aliciantes ou mesmo o perdão da dívida, uma falsa assistência no reembolso do empréstimo, promessas fraudulentas de reduzir os pagamentos mensais, ou consolidar vários empréstimos a estudantes num "pacote" mais fácil de gerir ou negociar - em troca de taxas iniciais por estes "serviços".

Indivíduos desprevenidos são muitas vezes levados a fornecer as suas informações pessoais e financeiras, que os burlões utilizam depois para roubo de identidade ou para fins fraudulentos.

#3 - Fraude de phishing

Algumas fraudes podem implicar que o burlão lhe peça para preencher um formulário online antes de o empréstimo poder ser "processado". No entanto, ao fazê-lo, estará a entregar os seus dados pessoais e financeiros diretamente aos cibercriminosos para que estes os utilizem num roubo de identidade mais grave. Isto pode ser feito em conjunto com uma fraude de adiantamento, resultando na perda de dinheiro e de informações pessoais e bancárias sensíveis.

#4 - Aplicações de crédito maliciosas

Nos últimos anos, a ESET observou um aumento preocupante de aplicações maliciosas para Android disfarçadas de aplicações de crédito legítimas. No início de 2022, a ESET notificou a Google sobre 20 dessas aplicações fraudulentas que tinham mais de nove milhões de downloads coletivos na Play Store oficial.

Muitas destas aplicações imitam instituições legítimas, e alcançam as suas vítimas através de SMS ou mensagens privadas em redes sociais. E para ter acesso a um crédito, "apenas" requerem dados como morada, informações bancárias, ou fotos - elementos que podem ser usados em fraudes.

#5 - Fraude de dia de pagamento (“payday loan scam”)

Estas burlas visam pessoas que precisam de dinheiro rapidamente, muitas vezes aquelas que estão impossibilitadas de obter crédito financeiro legítimo ou que passam por dificuldades financeiras. Tal como acontece com as outras variedades, prometem uma aprovação rápida e fácil do crédito, com documentação mínima, explorando a urgência da situação.

Para solicitar o empréstimo, o burlão pede frequentemente que forneça informações pessoais e financeiras sensíveis, como o número de segurança social, detalhes da conta bancária e palavras-passe, utilizando-as para roubo de identidade e fraude financeira.

#6 - Fraude de reembolso de crédito

Algumas fraudes exigem mais trabalho de reconhecimento inicial por parte dos criminosos. Nesta versão, o alvo são as vítimas que já contraíram empréstimos. Fazendo-se passar pela empresa que forneceu o crédito, enviam-lhe uma carta ou um email alegando que não cumpriu o prazo de reembolso e exigem o pagamento de uma taxa de penalização.

#7 - Fraude de identidade

Uma abordagem ligeiramente diferente consiste em roubar os seus dados pessoais e financeiros - talvez através de um ataque de phishing - e depois usá-los para contrair um empréstimo em seu nome junto de terceiros. O burlão maximiza o empréstimo e depois desaparece, deixando-o a apanhar os bocados.

Para se manter seguro, tenha em atenção os seguintes sinais de alerta:

Muitas facilidades de crédito

Pedido de pagamento antecipado de uma taxa

Contacto não solicitado pela empresa de crédito

Táticas de pressão, que são um truque extremamente popular entre burlões de vários tipos

Endereço de correio eletrónico do remetente ou domínio online que não corresponde ao nome da empresa

Ausência de cláusulas relativamente a termos e condições do crédito

Considere também as seguintes medidas de precaução:

Investigue a empresa que pretende oferecer o crédito

Nunca pague uma taxa inicial, a não ser que a empresa envie um aviso oficial com as condições do empréstimo e as razões do encargo adicional (que tem de aceitar por escrito)

Utilize sempre anti malware no seu computador e autenticação multifator (MFA) para reduzir as hipóteses de roubo de dados

Não responda diretamente a mensagens de correio eletrónico não solicitadas

Não partilhe demasiadas informações online - os burlões podem estar a analisar as redes sociais à procura de oportunidades para se aproveitarem da sua situação financeira

Faça download apenas de aplicações das lojas oficiais da Google/Apple

Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está protegido com software de segurança de um fornecedor respeitável

Não faça download de aplicações que solicitem permissões excessivas

Leia as opiniões dos utilizadores antes de fazer download de qualquer aplicação

Comunique suspeitas de burla às autoridades competentes

Enquanto houver pessoas a precisar de financiamento, a fraude de empréstimos será uma ameaça. No entanto, se mantiver um certo nível de ceticismo online e compreender as táticas dos burlões, pode ficar longe das suas garras. Em paralelo, considere utilizar uma solução de cibersegurança preventiva contra burlas e phishing como o ESET Home Security Premium.