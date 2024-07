Em breve, os iPhones poderão transmitir vídeo em direto nas chamadas para o 112

Uma das funcionalidades que a Apple anunciou para o iOS 18 na WWDC foi o Emergency SOS Live Video - uma forma de partilhar vídeos ao vivo ou gravados com os operadores do 112, para que possam ter uma melhor noção do que está a acontecer no local. Em outubro já será uma realidade nos EUA.

Chamadas para o 112 - Vídeo de direto para SOS Emergência

As redes de socorristas nos EUA estão a alinhar-se para suportar uma nova funcionalidade de emergência importante no iOS 18: suporte de vídeo em direto. Agora, as plataformas de apoio ao 112, estão a integrar-se no Emergency SOS Live Video da Apple, que foi anunciado na WWDC em junho.

A nova funcionalidade permite-lhe conversar por vídeo com os operadores do 112 e as equipas de emergência, ajudando-os a encontrá-lo rapidamente quando precisar de ajuda. O SOS de Emergência da Apple já podia transmitir uma chamada de voz e enviar mensagens de texto às equipas de emergência, bem como partilhar a sua localização.

Tudo isto faz parte do maior esforço da Apple para adicionar funcionalidades de segurança nos últimos anos, incluindo a Deteção de acidentes, introduzida no iPhone 14 e mais recente e mais tarde adicionada ao Apple Watch Series 8, Ultra e à segunda geração do SE.

Os utilizadores do iPhone 14 e 15 também recebem o SOS Emergência via Satélite, que pode enviar mensagens de texto e a sua localização para as equipas de emergência, mesmo que não tenha sinal de telemóvel.

Outras funcionalidades do SOS de Emergência incluem a deteção de quedas, que começou com o Apple Watch Series 4, e a possibilidade de efetuar uma chamada de emergência premindo os botões.

A Apple também está a introduzir a possibilidade de utilizar o iMessage por satélite com o iOS 18 e adicionou recentemente a Assistência rodoviária via satélite.

O Emergency SOS Live Video permitirá a partilha de vídeo em fluxo contínuo e de suportes gravados durante as chamadas de emergência. Durante uma chamada, os despachantes de emergência participantes enviarão um pedido de partilha de vídeo ou fotografias em direto através de uma ligação segura, tornando mais fácil e rápido obter a ajuda de que necessita. Os telecomunicadores do ECC poderão aceder ao Emergency SOS Live Video a partir do RapidSOS UNITE. Este serviço será gratuito para os ECCs e estará disponível para os mais de 5700 ECCs que usam os módulos principais do RapidSOS UNITE, que cobrem mais de 99% da população dos EUA.

RapidSOS é uma das empresas que tem já preparado o sistema para colher a nova tecnologia de socorro. Esta empresa afirma que se trata de uma atualização gratuita e que todos os seus clientes poderão utilizá-la a partir deste outono.