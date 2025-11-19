iPhone Fold pode chegar com a maior bateria alguma vez vista num Apple

Não está a ser um projeto fácil de lançar. Aliás, o iPhone Fold "dobrável" da Apple não pode ser mais um. Como tal, a empresa de Cupertino, segundo hipotéticas fugas de informação, quer ter o melhor smartphone dobrável de todos.

Um único iPhone tinha ultrapassado os 5.000 mAh até agora

Apesar de no Android os 5.000 mAh de bateria serem um padrão há anos (e estarem já a aumentar), não era habitual ver iPhones com tal capacidade. A Apple tem as suas razões para isso e apenas o iPhone 17 Pro Max ultrapassou essa barreira (e mesmo assim não foi globalmente).

Portanto, saber que o iPhone dobrável a irá superar é uma excelente notícia. Se se confirmar, claro.

Por agora é uma fuga de informação que vem de yeux112, um informador anónimo que costuma divulgar boa informação sobre componentes através das suas fontes na cadeia de fornecimento da Apple. No seu último relatório, fala da capacidade de bateria dos protótipos atuais que a Apple está a testar para aquele que será o seu primeiro smartphone dobrável.

iPhone Fold: protótipos chegam aos 5.800 mAh de bateria

Para contextualizar, até este ano, o recorde de capacidade de bateria era detido pelo iPhone 16 Pro Max com 4.685 mAh. Foi “superado” pelo iPhone 17 Pro Max em setembro com uma bateria de 5.088 mAh. Sim, as aspas não são casuais, dado que em muitos países não ultrapassa os 5.000 mAh e continua a ter a mesma capacidade do iPhone 16 Pro Max.

Existem vários países onde os iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max são apenas compatíveis com eSIM, o que permite à Apple acrescentar baterias maiores. Contudo, em países europeus como Portugal, continuam a ser oferecidas versões com possibilidade de inserir um cartão SIM físico e, por isso, com uma bateria inferior.

O que agora foi revelado é que a Apple trabalha com protótipos de iPhones dobráveis com baterias entre 5.400 e 5.800 mAh. Não é especificado se a estratégia será ter novamente versões com SIM e eSIM diferenciando também a capacidade da bateria ou se, como acontece com o iPhone Air, todos serão eSIM e a bateria será idêntica.

Poucos dobráveis chegam a estes valores

Há um velho cliché que "quase" sempre se confirma: a Apple, mesmo chegando tarde a certas tecnologias, acaba por fazê-lo melhor do que os seus concorrentes. É cedo para dizer que isso acontecerá com os iPhones dobráveis, mas existem motivos para otimismo se confiarmos nas fugas de informação.

Além de procurar um sistema de dobradiça melhorado, mais resistente e menos visível, também se observa que a bateria seria superior à da maioria dos dobráveis do mercado. O Samsung Galaxy Z Fold7, uma das referências neste segmento, conta com uma bateria de 4.400 mAh.

Ao iPhone dobrável apenas o superariam alguns modelos com menor expressão global, como o Honor Magic V5 (5.820 mAh). Dependendo do ponto exato entre os 5.400 e os 5.800 mAh, também poderia ser ultrapassado pelo Huawei Mate XT Ultimate Design (5.600 mAh).

A verdade é que tudo o que já sabemos sobre o dobrável parece muito promissor. E foram tantos anos de rumores que, agora que todas as informações apontam finalmente para o seu lançamento no próximo ano, a espera começa a tornar-se longa.

O bom é que, pouco a pouco, iremos conhecendo mais detalhes até que seja finalmente apresentado pela Apple.