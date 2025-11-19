Black Friday Keysfan: Windows 11 Pro por 13€ e Office 2021 por 29,48€

A Black Friday é tradicionalmente um dos momentos mais fortes do ano para quem pretende renovar software essencial sem comprometer o orçamento. Este ano, a Keysfan volta a destacar-se com descontos muito acima da média em chaves digitais de Windows 11 Pro, Office 2021 Pro e outros programas indispensáveis, com reduções que chegam a ultrapassar os 90% em relação ao preço habitual de mercado.

Além de permitir poupanças significativas, estas ofertas surgem numa altura crítica: o fim do suporte oficial ao Windows 10 aproxima-se rapidamente, tornando a atualização para versões mais recentes não apenas conveniente, mas necessária para garantir segurança, desempenho e compatibilidade futura.

Promoções Black Friday — Windows e Office

Com base nas promoções oficiais da Keysfan para 2025, estas são as principais oportunidades disponíveis:

Windows

Office

Bundles com cupão SKF62

Ofertas empresariais (bulk)

Ferramentas úteis para PC, também em promoção

Dicas úteis para aproveitar melhor estas promoções

Verificar a versão instalada : antes de comprar, confirmar se o sistema já está preparado para Windows 11 (TPM 2.0, CPU elegível, Secure Boot). Uma rápida verificação no Windows Update resolve a dúvida.

: antes de comprar, confirmar se o sistema já está preparado para Windows 11 (TPM 2.0, CPU elegível, Secure Boot). Uma rápida verificação no Windows Update resolve a dúvida. Atualizar antes de instalar Office : muitos erros comuns ocorrem por restos de versões anteriores. Usar o “Office Removal Tool” da Microsoft evita problemas.

: muitos erros comuns ocorrem por restos de versões anteriores. Usar o “Office Removal Tool” da Microsoft evita problemas. Combinar compras de grupo : packs de 3 ou 5 chaves podem reduzir o preço final de forma significativa, ideal para famílias ou pequenas empresas.

: packs de 3 ou 5 chaves podem reduzir o preço final de forma significativa, ideal para famílias ou pequenas empresas. Guardar a chave numa cloud pessoal : evita perdas futuras e facilita reinstalações.

: evita perdas futuras e facilita reinstalações. Instalação limpa? Maior desempenho: para quem vem de Windows 10 instalado há vários anos, uma instalação de raiz pode melhorar drasticamente o arranque e estabilidade.

Como concluir a compra

O processo é simples e realizado em poucos passos:

Adicionar o produto ao carrinho e selecionar “Proceed to Checkout”. Preencher os dados necessários e escolher “CDZEPay” como método de pagamento. A chave digital é enviada imediatamente por email.

Vale a pena aproveitar?

Para utilizadores domésticos, freelancers ou pequenas empresas, estas promoções são das mais competitivas do mercado — especialmente considerando que as versões Pro do Windows e Office permanecem essenciais para quem precisa de produtividade, segurança reforçada e controlo administrativo. Com o suporte ao Windows 10 a terminar, os preços apresentados tornam-se ainda mais relevantes.

Conclusão: oportunidades muito difíceis de ignorar e com potencial para gerar poupanças reais.