Black Friday Keysfan: Windows 11 Pro por 13€ e Office 2021 por 29,48€
A Black Friday é tradicionalmente um dos momentos mais fortes do ano para quem pretende renovar software essencial sem comprometer o orçamento. Este ano, a Keysfan volta a destacar-se com descontos muito acima da média em chaves digitais de Windows 11 Pro, Office 2021 Pro e outros programas indispensáveis, com reduções que chegam a ultrapassar os 90% em relação ao preço habitual de mercado.
Além de permitir poupanças significativas, estas ofertas surgem numa altura crítica: o fim do suporte oficial ao Windows 10 aproxima-se rapidamente, tornando a atualização para versões mais recentes não apenas conveniente, mas necessária para garantir segurança, desempenho e compatibilidade futura.
Promoções Black Friday — Windows e Office
Com base nas promoções oficiais da Keysfan para 2025, estas são as principais oportunidades disponíveis:
Windows
- Win 11 Pro Key - 1 PC – 28€
- Win 11 Pro Key - 2 Keys – 24.98€ only (12.49€/Key)
- Win 11 Pro Key - 3 Keys – 98€ only (11.66€/Key)
- Win 11 Pro Key - 5 Keys – 58€ only (10.92€/Key)
- Win 11 Home Key - 1 PC – 15€
- Win 10 Pro Key - 1 PC – 25€
- Win 10 Home Key - 1 PC – 15€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 Key - 1 PC – 25€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 Key - 1 PC – 80€
Office
- Office 2021 Professional Plus Key –48€
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 57.28€ only (28.64€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 79.28€ only (26.43€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 126.28€ only (25.26€/PC)
- Office 2021 Home and Business Key - 1 Mac – 59.29€
- Office 2019 Professional Plus Key – 95€
- Office 2019 Home and Business Key - 1 Mac – 39.29€
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 149€
Bundles com cupão SKF62
- Visio Professional 2021 Key - 1 PC – 22.97€
- Project Professional 2021 Key - 1 PC – 25.70€
Ofertas empresariais (bulk)
- MS Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- MS Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
Ferramentas úteis para PC, também em promoção
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager - 1 PC - Lifetime – 99€
Dicas úteis para aproveitar melhor estas promoções
- Verificar a versão instalada: antes de comprar, confirmar se o sistema já está preparado para Windows 11 (TPM 2.0, CPU elegível, Secure Boot). Uma rápida verificação no Windows Update resolve a dúvida.
- Atualizar antes de instalar Office: muitos erros comuns ocorrem por restos de versões anteriores. Usar o “Office Removal Tool” da Microsoft evita problemas.
- Combinar compras de grupo: packs de 3 ou 5 chaves podem reduzir o preço final de forma significativa, ideal para famílias ou pequenas empresas.
- Guardar a chave numa cloud pessoal: evita perdas futuras e facilita reinstalações.
- Instalação limpa? Maior desempenho: para quem vem de Windows 10 instalado há vários anos, uma instalação de raiz pode melhorar drasticamente o arranque e estabilidade.
Como concluir a compra
O processo é simples e realizado em poucos passos:
- Adicionar o produto ao carrinho e selecionar “Proceed to Checkout”.
- Preencher os dados necessários e escolher “CDZEPay” como método de pagamento.
- A chave digital é enviada imediatamente por email.
Vale a pena aproveitar?
Para utilizadores domésticos, freelancers ou pequenas empresas, estas promoções são das mais competitivas do mercado — especialmente considerando que as versões Pro do Windows e Office permanecem essenciais para quem precisa de produtividade, segurança reforçada e controlo administrativo. Com o suporte ao Windows 10 a terminar, os preços apresentados tornam-se ainda mais relevantes.
Conclusão: oportunidades muito difíceis de ignorar e com potencial para gerar poupanças reais.
Este artigo conta com o apoio da Keysfan na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.